Певица рассказала, что помогает ей поддерживать форму

43-летняя певица Натали может похвастаться идеальной фигурой, несмотря на то, что в начале апреля в третий раз стала мамой. Журналистам удалось выяснить, в чем секрет исполнительницы. «Моя многолетняя система питания называется «две ладошки». Сложите свои ладони в форме чаши и получите объем рекомендуемой порции еды. И вот эти две ладошки я съедаю каждые три часа. Даже если уже поздний вечер, пора спать, но разыгрался аппетит. Организм привыкает к таким порциям, успевает их переваривать, но при такой системе вы никогда не будете голодными. А еда может быть любой. Хоть торт, но соблюдайте объемы и интервал во времени», — рассказала Натали в интервью порталу WomanHit.

Певица признается, что не знает, что такое голодные дни и тренажерные залы. Физическая активность для Натали — это выступления на сцене, уборка и прогулка с детьми.

Напомним, Натали уже 25 лет замужем за Александром Рудиным, супруги воспитывают троих сыновей — 16-летнего Арсения, 7-летнего Анатолия и 2-месячного Евгения.

Фото: instagram.com