44-летняя певица Натали получила высшее образование

Сегодня популярная певица Натали поделилась с поклонниками радостной новостью: она закончила институт.

«НАСТОЯЩИЙ, РАДОСТНЫЙ повод прыгать!!! Я сегодня, 20.06.18 защитила диплом! Сдала выпускную квалификационную работу бакалавра! Благодарю Полтеву Марину Владимировну (мой преподаватель по вокалу из "Точь-в-точь") и всех педагогов экзаменационной комиссии», — написала она в блоге и заранее поблагодарила за поздравления.