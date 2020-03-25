Многодетная мать Ирина Слуцкая показала свое детское фото

Ирина Слуцкая поделилась с подписчиками своей детской фотографией, на которой ей около трех лет.

Публикацию в социальной сети Ирина посвятила своему советскому детству.

«Дети всегда торопятся вырасти, а взрослые хотят вернуться в детство. Сидела сегодня с Кирой и слушала старые добрые песенки «Крылатые качели», «Бьют часы на старой башне» из фильма «Приключения Электроника», «Чему учат в школе». Я подумала о том, что на сегодняшний день все это утеряно. Раньше были пионеры, мы рисовали стенгазеты. И дети были совсем другие! Утеряна какая-то душевность, трепетность, правильность, в каком-то роде», — поразмышляла Ирина Слуцкая о подрастающем поколении.