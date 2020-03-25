Многодетная мать Ирина Слуцкая показала свое детское фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ирина Слуцкая поделилась с подписчиками своей детской фотографией, на которой ей около трех лет.
Публикацию в социальной сети Ирина посвятила своему советскому детству.
«Дети всегда торопятся вырасти, а взрослые хотят вернуться в детство. Сидела сегодня с Кирой и слушала старые добрые песенки «Крылатые качели», «Бьют часы на старой башне» из фильма «Приключения Электроника», «Чему учат в школе». Я подумала о том, что на сегодняшний день все это утеряно. Раньше были пионеры, мы рисовали стенгазеты. И дети были совсем другие! Утеряна какая-то душевность, трепетность, правильность, в каком-то роде», — поразмышляла Ирина Слуцкая о подрастающем поколении.
Спортсменка добавила, что хотела бы вновь оказаться в мире, каким она ощущала его в детстве. «Но тех чувств, которые у нас были в детстве, уже нет. Нет голосов, теплых, наполненных смыслом песен, той легендарной музыки...», — написала она в Instagram.
Подписчики поддержали Ирину Слуцкую, отметив, что в детстве им все казалось радужней, и они с удовольствием вернулись бы в те времена.
Напомним, несколько месяцев назад Ирина Слуцкая в 40 лет стала мамой третий раз. О том, что у нее родилась дочь Кира спортсменка объявила не сразу. Впервые малышку Слуцкая показала, сразу появившись с ней на обложке глянца.
Старших сына и дочь Слуцкая родила в первом браке.
Фото и видео: Instagram
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