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«Мадонна с младенцем»: Ирина Слуцкая показала нежное фото с маленькой дочкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Слуцкая

Фото: Instagram Ирины Слуцкой

Фигуристка стала многодетной мамой в конце 2019 года.

Свою третью беременность и рождение дочери фигуристка Ирина Слуцкая скрывала от общественности. Лишь в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» спортсменка призналась: «Боялась, поэтому молчала. Но сейчас все уже произошло, все хорошо, ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело об этом говорить».

Многодетная мама не спешит показывать поклонникам маленькую дочь, поэтому фото с девочкой очень редко появляются в Instagram Ирины. Тем не менее несколько часов назад Слуцкая показала новый кадр с Кирой и задала несколько важных вопросов подписчикам: «Мамочки, и снова пост специально для вас!😉 Давно хотела поговорить с вами про многодетность. А точнее про то, как подготовить старшего ребёнка к рождению нового маленького члена семьи?👶✨Соглашусь, бывают случаи, когда в семье возникает ревность между детьми. И это совсем не здорово! Благо, у меня это длилось только во время беременности. (Варвара, моя любимая девочка, немного капризничала) Но всё равно Варенька с Артёмом очень ждали рождения сестрёнки, а когда уже всё случилось, они оба тут же мобилизовались и начали помогать мне! 🤗 Даже иногда могут повздорить, кому катить коляску или держать Киру на ручках (это очень забавно и трогательно наблюдать со стороны😅) Так что меня проблема ревности детей особо не коснулась. Да и какая может быть ревность, когда в семье царит любовь и взаимопонимание. Признавайтесь, у кого здесь более двух сорванцов?👶👶Сталкивались ли вы с ревностью в вашей семье?».

Фолловеры высказались на эту тему и отметили, что Ирина выглядит очень счастливой: «Счастливая мамочка», «Мадонна с младенцем», «Очень красивые, нежные, настоящие. Приятно смотреть», «Ирочка, Божественно красивоооо!», «Какое хорошее имя — Кира😊 Счастья вам», «Какая сладкая девочка!», «Какое счастье!», «Ммм какой кукленочек😍😁», «Вы и малышка прекрасны на этом фото!».

Напомним, у Ирины Слуцкой двое детей от брака с Сергеем Михеевым — 12-летний Артем и 9-летняя Варвара. Отцом Киры является второй супруг фигуристки, бизнесмен Алексей Говырин. И для него девочка стала третьим ребенком — от первого брака у Алексея также есть сын и дочь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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