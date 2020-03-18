Ирина Слуцкая впервые показала лицо младшей дочери на редкой фотографии с мужем и детьми
41-летняя Ирина Слуцкая с мужем и детьми украсили обложку журнала.
«Встречайте нас с 4-ех месячной Кирой на обложке журнала "Теленеделя". Это ее первое публичное появление», — написала она.
На страницах журнала Ирина рассказала о своей третьей беременности и попыталась развеять мифы о родах в 40 лет. Она посоветовала будущим мамочкам планировать беременность, отслеживать ее с участием врачей, особенно при предрасположенности к генетическим осложнениям, вести здоровый образ жизни, заботиться о себе.
Фото и видео: Instagram
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