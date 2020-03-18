Ирина Слуцкая впервые показала лицо младшей дочери на редкой фотографии с мужем и детьми

На страницах журнала Ирина рассказала о своей третьей беременности и попыталась развеять мифы о родах в 40 лет. Она посоветовала будущим мамочкам планировать беременность, отслеживать ее с участием врачей, особенно при предрасположенности к генетическим осложнениям, вести здоровый образ жизни, заботиться о себе.