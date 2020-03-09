Многодетная мать Анастасия Трегубова похвасталась пикантным снимком в бикини

«Красавица», «Шикарно выглядите», «Хороша», «Настюша, ты суперская девчонка», «Теперь я каждый день буду смотреть «Доброе утро»», «Красавица Настя», «Настя, какая вы красивая все-таки, сама женственность», «Очень красивая», «Русалочка», — написали Анастасии в комментариях.

Анастасия рассказывала, что быстро пришла в форму после четвертых родов. На то, чтобы ушли лишние килограммы, ей понадобилось около трех месяцев. О том, как она возвращала фигуру, многодетная мать рассказывала в одном из интервью.

Напомним, Анастасия Трегубова с супругом Александром воспитывают четверых детей: дочерей Лизу и Нику и сыновей Мишу и Игоря.