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Многодетная мать Анастасия Трегубова похвасталась пикантным снимком в бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Трегубова в студии «Доброго утра»

Фото: Instagram

Телеведущая родила четвертого ребенка меньше года назад.

36-летняя ведущая программы «Доброе утро» Анастасия Трегубова опубликовала в Instagram пикантное фото в сверкающем изумрудном бикини. Мать четверых детей, младшему из которых Игорю нет и года, похвалилась идеальной фигурой.

«Красавица», «Шикарно выглядите», «Хороша», «Настюша, ты суперская девчонка», «Теперь я каждый день буду смотреть «Доброе утро»», «Красавица Настя», «Настя, какая вы красивая все-таки, сама женственность», «Очень красивая», «Русалочка», — написали Анастасии в комментариях.

Анастасия рассказывала, что быстро пришла в форму после четвертых родов. На то, чтобы ушли лишние килограммы, ей понадобилось около трех месяцев. О том, как она возвращала фигуру, многодетная мать рассказывала в одном из интервью.

Напомним, Анастасия Трегубова с супругом Александром воспитывают четверых детей: дочерей Лизу и Нику и сыновей Мишу и Игоря.

Фото и видео: Instagram

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