«Какая нежность»: Анастасия Трегубова показала милое фото с младшим сыном

Телеведущая Анастасия Трегубова месяц назад стала мамой в четвертый раз. 17 апреля у нее родился сын. Старшей дочери Анастасии уже 12 лет, сыну – 8, второй дочери в январе исполнился всего год. Младшему малышу – только месяц. Именно в эту значимую для младенцев дату телеведущая опубликовала в Instagram нежное фото с малышом.

«Как быстро летит время... Нам уже 1 месяц!», - подписала фотографию счастливая мать.