«Какая нежность»: Анастасия Трегубова показала милое фото с младшим сыном

Телеведущая Анастасия Трегубова месяц назад стала мамой в четвертый раз. 17 апреля у нее родился сын. Старшей дочери Анастасии уже 12 лет, сыну – 8, второй дочери в январе исполнился всего год. Младшему малышу – только месяц. Именно в эту значимую для младенцев дату телеведущая опубликовала в Instagram нежное фото с малышом.
«Как быстро летит время... Нам уже 1 месяц!», - подписала фотографию счастливая мать.
«Вот бы подержать такую лапулю», «Настя! Какая нежность!! Как тебе идут детки!! Здоровья вам всем!!!», «Какие вы прекрасные!!! И уже месяц! Вот, правда, время летит!!!», «Поздравляю!!!!! Растите здоровыми и счастливыми!!!», - поздравили Анастасию подписчики.
В сентябре телеведущей исполнится 36 лет, но выглядит она намного моложе. Ее подписчики постоянно отмечают красоту и нежный образ ведущей. Анастасия признавалась, что муж Александр - идеальный отец и он единственный, кто не раздражает ее во время беременности. Растить детей супругам помогают бабушки и няня.
А вы бы хотели быть многодетными родителями?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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