Анастасия Трегубова рассказала, как пришла в форму после четвертых родов

Трудно поверить, что телеведущая Анастасия Трегубова — мать четверых детей. Самого младшего она родила три месяца назад, и уже вернула себе былые формы — осталось всего три лишних килограмма.

«Во время беременности я придерживалась определенной диеты: не ела сладкого. Так как у меня был чуть-чуть повышен сахар в крови, доктор прописал мне диету номер девять, для диабетиков. Это у многих женщин случается, тут нет ничего необычного. А когда рожаешь ребенка, все приходит в норму, и сахар тоже. Я ела все отварное, на пару, легкие супчики и настолько привыкла к простой, несоленой и несладкой еде, что и сейчас придерживаюсь этой "диеты". Предпочту рыбу на пару жареным куриным крылышкам. Единственное исключение — я очень люблю стейки. Но опять-таки, если ем мясо, обязательно с овощами», — рассказала она в интервью журналу «7Дней», подчеркнув, что муж на той же диете сбросил пять килограммов за два месяца.

Из-за диастаза молодой маме были противопоказаны активные занятия спортом и привычные упражнения, поэтому до сих пор она лишь носила корсет и делала элементарные упражнения в бассейне, через десять дней после родов я начала делать массаж всего тела, позже добавила упражнение под названием «вакуум живота» и обертывания из водорослей, процедура RF-лифтинг.