«Мне жутковато от всего, что происходит» : Катя Гордон поразмышляла о событиях 2020 года

39-летняя Катя Гордон опубликовала откровенное фото с признанием. Накануне своего дня рождения звездный адвокат порассуждала о происходящем в стране и в мире. Журналистка уверена, что мы живём в непростое время.

«В понедельник мой день рождения. И мне,если честно, жутковато от всего, что происходит. Прежде у меня хлипкая надежда, что я заблуждаюсь... что меня увлекла конспирология и затащила в воронку теория заговора...но, увы, все оказалось правдой» , - пишет юрист. Екатерина подчеркнула, что этот год у неё выдался тяжелым: «Цифровое крепостное право,эпоха войн и катаклизмов...это был,вероятно,у меня самый трудный год за всю жизнь. Сознавайтесь... а у вас?», - поинтересовалась у подписчиков телеведущая.