«Мне жутковато от всего, что происходит» : Катя Гордон поразмышляла о событиях 2020 года
39-летняя Катя Гордон опубликовала откровенное фото с признанием. Накануне своего дня рождения звездный адвокат порассуждала о происходящем в стране и в мире. Журналистка уверена, что мы живём в непростое время.
«В понедельник мой день рождения. И мне,если честно, жутковато от всего, что происходит. Прежде у меня хлипкая надежда, что я заблуждаюсь... что меня увлекла конспирология и затащила в воронку теория заговора...но, увы, все оказалось правдой» , - пишет юрист. Екатерина подчеркнула, что этот год у неё выдался тяжелым: «Цифровое крепостное право,эпоха войн и катаклизмов...это был,вероятно,у меня самый трудный год за всю жизнь. Сознавайтесь... а у вас?», - поинтересовалась у подписчиков телеведущая.
«Сознаемся, и у нас», «И у меня. Так тоскливо и напряженно на душе, что ничего не радует», «Происходящее в мире просто шокирует», «Год разочарований, в том числе и для развития нашей страны», - поделились фолловеры.
Владелица юридической компании «Гордон и сыновья» имеет имеет огромную клиентскую базу звёзд российского шоу-бизнеса. Екатерина сотрудничала с такими личностями как Алена Водонаева, Рита Дакота, Прохор Шаляпин, Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. Практически все судебные дела, за которые бралась юристка, были пройдены с ошеломительным успехом.
Фото: @katyagordon / Instagram
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