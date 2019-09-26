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«Красота после 35 - это работа»: Катя Гордон раскрыла свои секреты продления молодости

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катя Гордон

Фото: Instagram Кати Гордон

Певица и правозащитница поделилась с подписчиками своими секретами красоты.

38-летняя Катя Гордон откровенно рассказала Instagram-подписчикам, как пытается продлить молодость. «Расскажу о себе всю правду. Я занимаюсь спортом 3 раза в неделю. 2 раза с тренером, один плаваю в бассейне. Один раз в три месяца я езжу на море или детокс. У меня есть косметолог Люсинэ, с которой я много лет, есть специалисты, с которыми знакомлюсь и пользуюсь услугами разово. Я с опасением отношусь к филлерам. И мне больше нравится мимика и морщины, нежели гладкое от ботокса лицо. Это вопрос вкуса. Я постоянно делаю маски, иногда прокалываю курс «Мелсмона» или «Профайл» и часто пью хорошее красное сухое. На днях говорила с чудесным косметологом Рузгис Марией как раз о том, что красота и препараты красоты - штука вкусовая. С моим лицом мне не страшны препараты, которые уплотняют кожу и притягивают жидкость, круглолицей девочке не подойдёт…».

«Вы должны запомнить одно: красота после 35 - это работа и красота - это вкус. А ещё никогда не позволяйте себе уколы непонятными препаратами на дому. Это просто халатное отношение к своей жизни. Делайте себе носы или попы... но помните: если вы делаете это, потому что вас не любит мужчина, то вы делаете это не в трезвом уме и добром здравии... красота - это ещё и ум. Ваша внешность в ваших руках, как и ваша судьба. Просто выбирайте себе лучших специалистов и не забывайте о чувстве меры», — подытожила Катя.

А вам нравится Катя Гордон?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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