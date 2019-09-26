«Красота после 35 - это работа»: Катя Гордон раскрыла свои секреты продления молодости

38-летняя Катя Гордон откровенно рассказала Instagram-подписчикам, как пытается продлить молодость. «Расскажу о себе всю правду. Я занимаюсь спортом 3 раза в неделю. 2 раза с тренером, один плаваю в бассейне. Один раз в три месяца я езжу на море или детокс. У меня есть косметолог Люсинэ, с которой я много лет, есть специалисты, с которыми знакомлюсь и пользуюсь услугами разово. Я с опасением отношусь к филлерам. И мне больше нравится мимика и морщины, нежели гладкое от ботокса лицо. Это вопрос вкуса. Я постоянно делаю маски, иногда прокалываю курс «Мелсмона» или «Профайл» и часто пью хорошее красное сухое. На днях говорила с чудесным косметологом Рузгис Марией как раз о том, что красота и препараты красоты - штука вкусовая. С моим лицом мне не страшны препараты, которые уплотняют кожу и притягивают жидкость, круглолицей девочке не подойдёт…».