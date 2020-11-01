«Мисс грациозность»: Юлия Высоцкая примерила элегантный образ
Фото: @juliavysotskayaofficial / Instagram
На фотографии в своем микроблоге в Instagram Юлия позирует в маленьком черном платье-футляре с короткими «летящими» рукавами. Высоцкая собрала волосы в хвостик и закинула их назад, а черты лица выделила тоненькими длинными серьгами. Пикантный наряд подчеркнул идеальную осанку и стройную фигуру знаменитой телеведущей. Глядя на этот снимок, можно смело сказать, что актриса излучает невероятно позитивную и сильную женскую энергетику.
Подписчики оценили кадр. Под фотографией можно найти множество комплиментов.
«Очень красивая», «Мисс грациозность», «Стройная красавица», «Фотография настроения! Так выглядит любимая женщина», «Юлечка, ну какая же вы чудесная!», «Я не перестаю вами восхищаться», «Это настоящий изгиб взлета!», «Вы здесь похожи на балерину», «Заряд нежности и позитива», – отметили поклонники звезды.
А вам понравилась новая фотография Юлии Высоцкой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @juliavysotskayaofficial / Instagram
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