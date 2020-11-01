«Мисс грациозность»: Юлия Высоцкая примерила элегантный образ

На фотографии в своем микроблоге в Instagram Юлия позирует в маленьком черном платье-футляре с короткими «летящими» рукавами. Высоцкая собрала волосы в хвостик и закинула их назад, а черты лица выделила тоненькими длинными серьгами. Пикантный наряд подчеркнул идеальную осанку и стройную фигуру знаменитой телеведущей. Глядя на этот снимок, можно смело сказать, что актриса излучает невероятно позитивную и сильную женскую энергетику.