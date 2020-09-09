Влюбленные, счастливые: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский устроили романтичную фотосессию в Венеции

«Счастье, когда вместе можно искренне смеяться», «Любовь. Красота! Нежность! Радость! Талант жить! Восхищаюсь и радуюсь, глядя на вас», «Такие влюбленные», «Красивая пара», «Шикарно смотритесь. Что ни говори, а женщина — украшение мужчины», «Счастья вам», «Самая стильная семья», «Какая же вы невероятная пара!», «Вы невероятно красивая и очаровательная. Как же гармонично вы друг друга дополняете. Вечной любви и взаимного уважения», — прокомментировали поклонники звездной семьи.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1988 году. У них есть двое детей: 21-летняя Мария и 17-летний Петр.