«Главное, чтобы костюмчик сидел»: Мирослава Карпович появилась в элегантном аристократичном образе

Актриса Мирослава Карпович привлекает внимание своих поклонников не только бесконечными историями о романе с ушедшим из семьи актером Павлом Прилучным, но и собственными стильными образами.

В своем Instagram она опубликовала стильный образ в клетчатом костюме мужского кроя, который отлично гармонирует с короткой стрижкой актрисы.

В комментариях наряд Карпович расхвалили, а заодно поздравили актрису с отличной игрой в спектакле «Косметика врага», над которым она работает вместе с Павлом Прилучным.

«Косметика врага, а в частности новый танец в конце просто бомба. Мирослава, вы с Павлом очень органично смотритесь) брутальность+элегантная утонченность)) дополняете и усиливаете друг друга. На вас интересно смотреть - затягивает...», «Вау!!! Прямо вырвалось такое восклицание!!!! Как стильно!!!» , «Мирослава, конечно же, личность с большой буквы, доказано временем», «О, это невероятное сочетание стиля и красоты», — пишут ей подписчики.