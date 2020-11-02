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«Главное, чтобы костюмчик сидел»: Мирослава Карпович появилась в элегантном аристократичном образе

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Мирослава Карпович

Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/?hl=ru

Стильный образ подчеркивает элегантную стрижку Мирославы.

Актриса Мирослава Карпович привлекает внимание своих поклонников не только бесконечными историями о романе с ушедшим из семьи актером Павлом Прилучным, но и собственными стильными образами.

В своем Instagram она опубликовала стильный образ в клетчатом костюме мужского кроя, который отлично гармонирует с короткой стрижкой актрисы.

В комментариях наряд Карпович расхвалили, а заодно поздравили актрису с отличной игрой в спектакле «Косметика врага», над которым она работает вместе с Павлом Прилучным.

«Косметика врага, а в частности новый танец в конце просто бомба. Мирослава, вы с Павлом очень органично смотритесь) брутальность+элегантная утонченность)) дополняете и усиливаете друг друга. На вас интересно смотреть - затягивает...», «Вау!!! Прямо вырвалось такое восклицание!!!! Как стильно!!!» , «Мирослава, конечно же, личность с большой буквы, доказано временем», «О, это невероятное сочетание стиля и красоты», — пишут ей подписчики.

На прошлой неделе Павла Прилучного и Карпович, несмотря на назойливые слухи о расставании, увидели вместе. Они вышли из театра после совместного спектакля и сели в разные автомобили. Однако по отдельности они ехали недолго — вскоре Мирослава пересела в автомобиль к своему возлюбленному.

Ранее о расставании пары рассказали некие их общие друзья, которые заявили, что Карпович и Прилучный не выдержали совместного проживания.

Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович

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