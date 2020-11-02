«Главное, чтобы костюмчик сидел»: Мирослава Карпович появилась в элегантном аристократичном образе
Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/?hl=ru
Актриса Мирослава Карпович привлекает внимание своих поклонников не только бесконечными историями о романе с ушедшим из семьи актером Павлом Прилучным, но и собственными стильными образами.
В своем Instagram она опубликовала стильный образ в клетчатом костюме мужского кроя, который отлично гармонирует с короткой стрижкой актрисы.
В комментариях наряд Карпович расхвалили, а заодно поздравили актрису с отличной игрой в спектакле «Косметика врага», над которым она работает вместе с Павлом Прилучным.
«Косметика врага, а в частности новый танец в конце просто бомба. Мирослава, вы с Павлом очень органично смотритесь) брутальность+элегантная утонченность)) дополняете и усиливаете друг друга. На вас интересно смотреть - затягивает...», «Вау!!! Прямо вырвалось такое восклицание!!!! Как стильно!!!» , «Мирослава, конечно же, личность с большой буквы, доказано временем», «О, это невероятное сочетание стиля и красоты», — пишут ей подписчики.
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Главное,чтобы костюмчик Ваш всегда сидел😉☝🏻#доброеутро Костюмчиковые создатели @ma_reine_brand 👔🌟 ФотоМаЕстро всем известный @pavelshelkovnikov 👦🏻🌟 Онюдила,освежила,искры добавила чудесная @anna.monaxova 🧚🏻♀️🌟 Обрила,обстригла,огоршочила @lugovskayanatalia 🧚🏻♀️🌟 #moodoftheday #photooftheday #costume #costumedesign #lady #womenstyle #blonde #стрижкавспышка #укладкаминутка #mareinebrand #киздрюмчик #actress #model #мирославакарпович #miroslavakarpovich #женщинамира #моднаясковородная #petitefemme #mira
На прошлой неделе Павла Прилучного и Карпович, несмотря на назойливые слухи о расставании, увидели вместе. Они вышли из театра после совместного спектакля и сели в разные автомобили. Однако по отдельности они ехали недолго — вскоре Мирослава пересела в автомобиль к своему возлюбленному.
Ранее о расставании пары рассказали некие их общие друзья, которые заявили, что Карпович и Прилучный не выдержали совместного проживания.
Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович
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