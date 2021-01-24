Мирослава Карпович снова провела выходные с детьми Павла Прилучного
Фото: Instagram / @m1r0slava_karpovich
Еще летом прошлого без разрешения Агаты возлюбленная Павла фотографировалась с детьми артиста в Крыму и потом эти снимки оказались в прессе. Как сообщает издание «Комсомольская правда», в последнее время друзья Прилучного отмечали, что Павел охладел к любовнице, хотя и живет с ней вместе в подмосковном съемном доме. Источники из окружения пары рассказали изданию, что у Павла непростые отношения с актрисой: «Правда они с Павлом часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице...Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой».
Однако в минувшие выходные Мирославу снова успели сфотографировать с детьми Павла и Агаты в одном из торговых центров. Дети стояли вместе со своим звездным отцом, который вез большую тележку, наполненную игрушками. Их мама Агата Муцениеце пока никак не прокомментировала событие.
Роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.
Сама Агата с разрывом отчасти тоже смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.
К слову недавно мы писали, как Карпович порадовала новым страстным фото в объятиях Прилучного. 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» опубликовала новые эффектные фотографии с возлюбленным.
Фото и видео: @m1r0slava_karpovich, @bugevug / Instagram
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