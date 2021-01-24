Мирослава Карпович снова провела выходные с детьми Павла Прилучного

Еще летом прошлого без разрешения Агаты возлюбленная Павла фотографировалась с детьми артиста в Крыму и потом эти снимки оказались в прессе. Как сообщает издание «Комсомольская правда», в последнее время друзья Прилучного отмечали, что Павел охладел к любовнице, хотя и живет с ней вместе в подмосковном съемном доме. Источники из окружения пары рассказали изданию, что у Павла непростые отношения с актрисой: «Правда они с Павлом часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице...Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой».

Однако в минувшие выходные Мирославу снова успели сфотографировать с детьми Павла и Агаты в одном из торговых центров. Дети стояли вместе со своим звездным отцом, который вез большую тележку, наполненную игрушками. Их мама Агата Муцениеце пока никак не прокомментировала событие.