Хирург рассказал о возможных пластических операциях «папиной дочки» Карпович: «Сильно изменилось лицо»
Фото: Instagram/@m1r0slava_karpovich
После появления слухов о более, чем дружеских отношениях недавно разведенного Павла Прилучного и Мирославы Карпович, к звезде сериала «Папины дочки» приковано огромное внимание. Пользователи Сети обратили внимание на то, как изменилась актриса с момента выхода сериала. Пластический хирург Николай Григоряк предполагает, что здесь не обошлось без вмешательства его коллег. «Сравнивая фотографии звезды разных лет, заметно, как сильно изменилось лицо. Причин несколько. Актриса похудела. Кроме того, скорее всего, она удалила комки Биша. На фото с челкой лицо пухлое, а уже на следующей фотографии - более структурное, очерчены скулы. Это свидетельствует чаще всего именно о том, что были удалены комки Биша. Можно было бы предположить, что проведены операции на углах нижней челюсти, потому что раньше лицо было более квадратное, а теперь овал округлый. Но это маловероятно, так как подобные операции травматичные, и звёзды редко рискуют ложиться под нож ради этих вмешательств», — цитирует специалиста «Комсомольская правда».
Мирославу Карпович обвиняют в развале семьи Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Еще бы — менее, чем через месяц после развода, звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» отдыхает в Крыму с детьми и вероятной возлюбленной. Коллеги лишь подливают масла в огонь, заявляя, что роман между Павлом и Мирославой начался еще зимой, когда Карпович заняла место Муцениеце в спектакле «Косметика врага». «Карпович полгода пыталась увести Павла из семьи. Ее не остановило, что он женат, что у него двое маленьких людей. Хищная дама. Она просто вползла Прилучному в доверие...Связь Павла и Мирославы началась еще минувшей зимой», — ссылается «Комсомольская правда» на коллег Прилучного.
Напомним, в феврале 2020 года стало известно о серьезных проблемах в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Актриса заявила, что разводится с мужем спустя девять лет брака. Более того, Агата обвинила теперь уже бывшего мужа в злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии. Из-за пандемии коронавируса Муцениеце и Прилучный смогли развестись лишь в июне. У пары есть двое детей — семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.
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Фото: Instagram/@m1r0slava_karpovich, Globallookpress
Видео: YouTube
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