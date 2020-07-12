Хирург рассказал о возможных пластических операциях «папиной дочки» Карпович: «Сильно изменилось лицо»

Мирославу Карпович обвиняют в развале семьи Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Еще бы — менее, чем через месяц после развода, звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» отдыхает в Крыму с детьми и вероятной возлюбленной. Коллеги лишь подливают масла в огонь, заявляя, что роман между Павлом и Мирославой начался еще зимой, когда Карпович заняла место Муцениеце в спектакле «Косметика врага». «Карпович полгода пыталась увести Павла из семьи. Ее не остановило, что он женат, что у него двое маленьких людей. Хищная дама. Она просто вползла Прилучному в доверие...Связь Павла и Мирославы началась еще минувшей зимой», — ссылается «Комсомольская правда» на коллег Прилучного.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно о серьезных проблемах в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Актриса заявила, что разводится с мужем спустя девять лет брака. Более того, Агата обвинила теперь уже бывшего мужа в злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии. Из-за пандемии коронавируса Муцениеце и Прилучный смогли развестись лишь в июне. У пары есть двое детей — семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.

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