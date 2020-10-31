«Минус 37 кг»: Анна Снаткина рассказала о похудении после родов
Звезда сериала «Татьянин день» рассказала подписчикам, как ей удалось восстановить форму после рождения дочери Вероники.
Анна призналась, что во время беременности она набрала 30 килограммов. Сразу же после родов знаменитая брюнетка начала борьбу с лишними килограммами.
Она обратилась за помощью к профессиональному диетологу. Специалист скорректировал ее режим, рацион питания и расписал физические нагрузки. Соблюдая все рекомендации, Анне удалось добиться невероятного результата.
«После двух месяцев нашей совместной работы я скинула всё лишнее, что накопилось у меня за время декрета. И даже на 7 килограммов больше, чем весила до беременности», — похвасталась артистка. Знаменитость подчеркнула, что до рождения Вероники она весила 61 килограмм, а сейчас ее цифра на весах составляет 54 килограмма.
Благодаря диетологу Снаткина научилась правильно относиться к еде и рациону питания. Так, например, она смогла развеять в своей голове стереотипы о вреде соли и сахара для организма.
«Солить еду нужно. Соль необходима для работы сердечно-сосудистой системы. Но солить нужно только готовую еду. Когда соль термически обработана, активируется хлор. Он не даёт ионам натрия попасть на натриевый канал (нейтрализует его). Соль обязательна, но только в определенных рамках», — пояснила кинодива.
Также артистка сообщила, что не исключала из своего рациона сладкое. «Сахар необходим нам. Прямая глюкоза, которую мы получаем из свекольного и тростникового сахара, участвует точно так же в электролитном обмене веществ, помогая ионам натрия попадать именно на натриевый канал. Жидкость поступает в клетку, с ней поступает белок», — рассказала артистка в своем микроблоге в Instagram.
Фото и видео: Instagram Анны Снаткиной
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!