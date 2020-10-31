«Минус 37 кг»: Анна Снаткина рассказала о похудении после родов

«После двух месяцев нашей совместной работы я скинула всё лишнее, что накопилось у меня за время декрета. И даже на 7 килограммов больше, чем весила до беременности», — похвасталась артистка. Знаменитость подчеркнула, что до рождения Вероники она весила 61 килограмм, а сейчас ее цифра на весах составляет 54 килограмма.

Благодаря диетологу Снаткина научилась правильно относиться к еде и рациону питания. Так, например, она смогла развеять в своей голове стереотипы о вреде соли и сахара для организма.

«Солить еду нужно. Соль необходима для работы сердечно-сосудистой системы. Но солить нужно только готовую еду. Когда соль термически обработана, активируется хлор. Он не даёт ионам натрия попасть на натриевый канал (нейтрализует его). Соль обязательна, но только в определенных рамках», — пояснила кинодива.

Также артистка сообщила, что не исключала из своего рациона сладкое. «Сахар необходим нам. Прямая глюкоза, которую мы получаем из свекольного и тростникового сахара, участвует точно так же в электролитном обмене веществ, помогая ионам натрия попадать именно на натриевый канал. Жидкость поступает в клетку, с ней поступает белок», — рассказала артистка в своем микроблоге в Instagram.