Анна Снаткина рассказала, почему не показывала лицо шестилетней дочери

Актриса Анна Снаткина и телеведущий Виктор Васильев стали родителями в апреле 2013 года. По примеру многих коллег по цеху супруги предпочитали скрывать лицо своей дочери Вероники. В недавнем интервью еженедельнику «7 дней» Анна объяснила, почему не показывала девочку поклонникам. «Мы ждали, когда дочка подрастет и сама поймет, хочет ли она появляться перед теле- и фотокамерами, чтобы это было ее желание, а не наше с Витей.<...> Еще мы не торопились показывать дочь публике, потому что видели, как скованно чувствуют себя многие дети перед камерами, как не хотят позировать. Ведь часто такими съемками скорее родители удовлетворяют свои желания и потребности. Мы с мужем категорически против этого. Нам очень важно, чтобы Вероника, как и мы, все делала с любовью и желанием!»