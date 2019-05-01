Анна Снаткина рассказала, почему не показывала лицо шестилетней дочери

Актриса Анна Снаткина и телеведущий Виктор Васильев стали родителями в апреле 2013 года. По примеру многих коллег по цеху супруги предпочитали скрывать лицо своей дочери Вероники. В недавнем интервью еженедельнику «7 дней» Анна объяснила, почему не показывала девочку поклонникам. «Мы ждали, когда дочка подрастет и сама поймет, хочет ли она появляться перед теле- и фотокамерами, чтобы это было ее желание, а не наше с Витей.<...> Еще мы не торопились показывать дочь публике, потому что видели, как скованно чувствуют себя многие дети перед камерами, как не хотят позировать. Ведь часто такими съемками скорее родители удовлетворяют свои желания и потребности. Мы с мужем категорически против этого. Нам очень важно, чтобы Вероника, как и мы, все делала с любовью и желанием!»
Фото: Пресс-служба
Стоит отметить, что дочь Анны Снаткиной и Виктора Васильева занимается художественной гимнастикой. При этом, знаменитые родители пока не думают о том, кем станет Вероника, когда вырастет. Напомним, на днях в Москве на модном вечере в рамках ММКФ-2019, устроенного благотворительным фондом «Русский Силуэт», прошел показ именитого дизайнера Валентина Юдашкина, в котором приняли участие российские знаменитости со своими наследниками. Анна Снаткина с дочкой стали одними из моделей, прошедших по подиуму в этот вечер. Больше фотографий с показа вы найдете здесь.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, архивы пресс-служб
Видео: Instagram
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