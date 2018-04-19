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Фото из Instagram Анны Снаткиной
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После рождения ребенка актриса взвешивается каждый день. Если весы показывают малейшую прибавку, то звезда тут же садится на строгую диету.

Супруг популярной актрисы — юморист Виктор Васильев — рассказал в интервью журналу «7 дней», что Анна очень внимательно следит за своим питанием и даже на гастроли возит с собой кухонные весы: «Захотела наладить правильное питание – и наладила. И так в этом преуспела, что теперь может открывать курсы «Как похудеть за несколько дней». Вы представляете: она на съемки и гастроли возит маленькие весы, чтобы отмерить правильные «дозы» продуктов. Если вдруг видит, что поправилась хотя бы на полкило, начинает переживать и тут же садится на диету. Кстати, Аня меня сейчас убьет, но я сознаюсь в страшном преступлении. У нас сломались дома напольные весы, Аня попросила их посмотреть. Я сразу понял, что там надо всего лишь заменить батарейку, но сказал Ане, что вышла из строя электроника и нужен серьезный ремонт. И теперь у нас дома не весов, Аня ходит в отличном настроении, а я счастлив, что ей хорошо!».

Анна призналась, что является перфекционисткой во всем. Актрисе важно, чтобы в доме была идеальная чистота, никаких разбросанных вещей. Однако Виктор любит «творческий беспорядок», поэтому супругам было непросто договориться: «Если любишь человека и хочешь жить с ним, лучше менять подход. Например, я просто стала сдвигать вещи мужа в его «творческий уголок». А когда Вите нужно что-то сделать по дому, пишу ему задание на бумажке и вешаю ее на видном месте – на входную дверь. Я знаю, что о проблеме помнит, и спокойна. И Витя спокоен, потому что ему без лишних слова напоминают, что надо сделать… В любом случае счастье все-таки не в аккуратно сложенных носках».

Анна Снаткина и Виктор Васильев воспитывают пятилетнюю дочь Веронику. Девочка посещает подготовительные занятия в школе, где учится читать и писать, занимаются математикой и английским, который малышка начала изучать в три(!) месяца. Знаменитые родители отметили, что сейчас Вероника посвящает много времени художественной гимнастике, а также занимается с педагогом по вокалу, который готовит ее к поступлению в музыкальную школу.

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