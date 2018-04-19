Анна призналась, что является перфекционисткой во всем. Актрисе важно, чтобы в доме была идеальная чистота, никаких разбросанных вещей. Однако Виктор любит «творческий беспорядок», поэтому супругам было непросто договориться: «Если любишь человека и хочешь жить с ним, лучше менять подход. Например, я просто стала сдвигать вещи мужа в его «творческий уголок». А когда Вите нужно что-то сделать по дому, пишу ему задание на бумажке и вешаю ее на видном месте – на входную дверь. Я знаю, что о проблеме помнит, и спокойна. И Витя спокоен, потому что ему без лишних слова напоминают, что надо сделать… В любом случае счастье все-таки не в аккуратно сложенных носках».

Анна Снаткина и Виктор Васильев воспитывают пятилетнюю дочь Веронику. Девочка посещает подготовительные занятия в школе, где учится читать и писать, занимаются математикой и английским, который малышка начала изучать в три(!) месяца. Знаменитые родители отметили, что сейчас Вероника посвящает много времени художественной гимнастике, а также занимается с педагогом по вокалу, который готовит ее к поступлению в музыкальную школу.