Звездный визажист Гоар Аветисян выписалась из роддома и спровоцировала слухи о расставании с мужем
Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/
Счастливая Гоар Аветисян рассказала подписчикам, как прошла ее выписка из роддома после рождения сына Гаспара (имя малыша «засветили» друзья Гоар на одном из фото, — прим. ред.). В роддоме молодую мать с сыном встречал супруг, которого Гоар предпочитает не показывать в Сети. Новоиспеченный отец скромно чмокнул Гоар в щеку и взял малыша на руки.
После Гоар рассказала, что с сыном отправилась не к себе домой, а к родителям. «Пока побудем здесь, пока в моей квартире идет ремонт», — пояснила Гоар.
Кстати, в Сети появились слухи, что в личной жизни звездного визажиста не все так складно. Один из известных телеграм-каналов, специализирующийся на звездной жизни, сообщил, что Гоар могла расстаться с мужем еще до рождения сына.
Вскоре на странице Гоар появился комментарий от ее брата, который написал, что воспитает малыша «как своего сына». После комментарий удалили.
А как вы думаете, Гоар с мужем все еще вместе?
Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян
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