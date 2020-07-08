Звездный визажист Гоар Аветисян выписалась из роддома и спровоцировала слухи о расставании с мужем

После Гоар рассказала, что с сыном отправилась не к себе домой, а к родителям. «Пока побудем здесь, пока в моей квартире идет ремонт», — пояснила Гоар.

Кстати, в Сети появились слухи, что в личной жизни звездного визажиста не все так складно. Один из известных телеграм-каналов, специализирующийся на звездной жизни, сообщил, что Гоар могла расстаться с мужем еще до рождения сына.

Вскоре на странице Гоар появился комментарий от ее брата, который написал, что воспитает малыша «как своего сына». После комментарий удалили.

А как вы думаете, Гоар с мужем все еще вместе?