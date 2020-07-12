Недавно родившая Гоар Аветисян показала изменившуюся фигуру: «Сбросила все, что набрала за беременность»

Стоит отметить, что несколько лет назад Гоар Аветисян феноменально похудела на 43 килограмма. «Минус 43 кг, поскорее бы еще минус 30», — делилась постройневшая знаменитость. Аветисян не делает тайну из своего метода похудения — она отказалась от жирной пищи, фастфуда, газировки, ввела в рацион больше фруктов и овощей, начала регулярно заниматься спортом. «Первые 10 кг ушли за десять дней, когда начала ограничивать себя в калориях и в лишних углеводах», — рассказывала Гоар.

Напомним, о беременности Гоар Аветисян стало известно в конце января 2020 года — визажист показала фото с округлившимся животом и поблагодарила бога за осуществление самых несбыточных желаний. Личность отца ребенка звезда соцсетей не раскрывает, отмечая, что ее избранник против публичности. Однако злые языки уже судачат о том, что пара рассталась — на видео с выписки из роддома новоиспеченный отец скромно чмокнул супругу в щеку и взял малыша на руки. Более того, один из известных телеграм-каналов, специализирующийся на звездной жизни, сообщил, что Гоар могла расстаться с мужем еще до рождения сына.