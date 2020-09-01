Минимум макияжа, растрепанные волосы: Светлана Ходченкова показала «неприбранное» фото

«Домовенок Кузя», «Красотка даже в таком виде», «А дальше?..», «Прическа — супер», «Прикольно», «И как уснуть после такого фото?», «Всю ночь снилось, как мощный фен развевает волосы моей любимой актрисы и сдувает с нее одежду», «Сначала показалось, что дверца холодильника. Хотела написать, что знакомая ситуация», «Какая же красавица», «Шаловливая», «Вы прекрасны, как всегда, Светлана», — получила Ходченкова комплименты от подписчиков.

Каждая публикация актрисы в Instagram dspsdftn бурную реакцию у ее поклонников. Так, недавно она показала стильный образ в платье в духе 1950-х годов, ранее баловала поклонников кадрами фотосессии в одной лишь рубашке и собирала комплименты за фото на шесте в танцевальном зале.