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Минимум макияжа, растрепанные волосы: Светлана Ходченкова показала «неприбранное» фото

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Светлана Ходченкова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актриса собрала десятки комплиментов за свой необычный портрет.

Светлана Ходченкова порадовала поклонников необычной фотографией. Для нее актриса позировала с растрепанными волосами, с минимумом макияжа, демонстрируя стройную ногу. Образ получился шаловливым и «неприбранным».

«Домовенок Кузя», «Красотка даже в таком виде», «А дальше?..», «Прическа — супер», «Прикольно», «И как уснуть после такого фото?», «Всю ночь снилось, как мощный фен развевает волосы моей любимой актрисы и сдувает с нее одежду», «Сначала показалось, что дверца холодильника. Хотела написать, что знакомая ситуация», «Какая же красавица», «Шаловливая», «Вы прекрасны, как всегда, Светлана», — получила Ходченкова комплименты от подписчиков.

Каждая публикация актрисы в Instagram dspsdftn бурную реакцию у ее поклонников. Так, недавно она показала стильный образ в платье в духе 1950-х годов, ранее баловала поклонников кадрами фотосессии в одной лишь рубашке и собирала комплименты за фото на шесте в танцевальном зале.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Светланы Ходченковой, кадры фильма «Росомаха»

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