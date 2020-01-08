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«Грация, страсть, красота»: Светлана Ходченкова показала фото на шесте на фоне слухов о своей беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Instagram Светланы Ходченковой

36-летняя Светлана Ходченкова шокировала поклонников новым увлечением.

С приходом зимы Светлана Ходченкова начала носить просторную одежду, фотографироваться для соцсетей в черных нарядах и позах, которые удачно скрывают живот. Светские сплетники сообщили: актриса беременна.

Фото, которым она поделилась в своем Instagram, удивило подписчиков:

«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью???», «Вау! Гармоничная красота», «Грация, страсть, красота — все на одном фото», «Светлана, это вы?», «Крутоооо», «Огонь», «Шикарная», «Смелая какая Вы», «Это для новой роли?», «Я в большом приятном шоке! Не ожидала от вас! Ваши роль, образ и пилон никак не в одной плоскости. Супер! Я один раз была на пробном занятии, это адский труд и тело в гематомах», «Сама грация», «Вот и верь СМИ — беременность. Многие уже и порадовались. А тут такая красотища», «Вот бы в любом возрасте выглядеть, как Светлана Ходченкова», — обсуждают поклонники.

Фото и видео: instagram

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