«Грация, страсть, красота»: Светлана Ходченкова показала фото на шесте на фоне слухов о своей беременности

«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью???», «Вау! Гармоничная красота», «Грация, страсть, красота — все на одном фото», «Светлана, это вы?», «Крутоооо», «Огонь», «Шикарная», «Смелая какая Вы», «Это для новой роли?», «Я в большом приятном шоке! Не ожидала от вас! Ваши роль, образ и пилон никак не в одной плоскости. Супер! Я один раз была на пробном занятии, это адский труд и тело в гематомах», «Сама грация», «Вот и верь СМИ — беременность. Многие уже и порадовались. А тут такая красотища», «Вот бы в любом возрасте выглядеть, как Светлана Ходченкова», — обсуждают поклонники.