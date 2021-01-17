Мимими дня: Симона Юнусова поделилась видео с подросшим внуком

У 36-летнего Тимати двое детей. 6-летняя дочь Алиса от отношений рэпера с моделью Аленой Шишковой и сын Ратмир, который родился у бизнесмена уже в отношениях с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой.

Мать Тимати, которая приходится детям бабушкой, проводит много времени со старшей девочкой. А вот внук появляется в Instagram Симоны Яковлевны не так часто. Но сегодня мать рэпера опубликовала видео, на котором она мило играет с младшим внуком.