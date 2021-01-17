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Мимими дня: Симона Юнусова поделилась видео с подросшим внуком

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Симона Юнусова с внуком Ратмиром

Фото: @simona280 / Instagram

Самая знаменитая бабушка русскоязычного Instagram поделилась милым видеороликом с младшим внуком.

У 36-летнего Тимати двое детей. 6-летняя дочь Алиса от отношений рэпера с моделью Аленой Шишковой и сын Ратмир, который родился у бизнесмена уже в отношениях с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой.

Мать Тимати, которая приходится детям бабушкой, проводит много времени со старшей девочкой. А вот внук появляется в Instagram Симоны Яковлевны не так часто. Но сегодня мать рэпера опубликовала видео, на котором она мило играет с младшим внуком.

Подписчики написали множество комментариев под фотографией. Многие из них отметили, что мальчик растет настоящим красавчиком, сильно похожим на своих звездных родителей. Пользователи Сети восхитились тем, какой смышленый и обаятельный Ратмир.

К слову, недавно мы писали, что его мама Анастасия Решетова показала в своем блоге в Instagram снимок, на котором она изображена вместе с подросшим сыном Ратмиром. Раньше в мальчике видели мужскую версию модели, но теперь нет сомнений, что ребенок пошел в отца. На свежем снимке видно, что малыш растет копией звездного папы. Подписчики сразу же отметили это и написали множество комментариев под публикацией.

Фото: @simona280/ Instagram

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