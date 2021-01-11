«Снималась в париках»: Алена Шишкова призналась, что едва не облысела
Фото: www.instagram.com/missalena.92/
Алена Шишкова рассказала в своем блоге о больших проблемах с волосами. Ранее модель часто критиковали за то, что девушка то обрезала пряди, то снова наращивала, и рекомендовали ей оставить прическу в покое.
Теперь Шишкова призналась, что действительно едва не облысела — ситуация была настолько критичной, что даже наращивать пряди было не на что, и сниматься ей приходилось в париках. Проблема же, по мнению Алены, глубже, чем просто здоровье волос или частые укладки для съемок:
«Год назад, когда я сняла наращивание, я сделала это вынужденно, потому что волосы были в состоянии жести. Не на что было уже наращивать. Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас, к тому моменту ещё и чёрного цвета. Некоторые неравнодушные люди даже посоветовали мне побриться налысо и стать второй Бритни Спирс. Типа смотрите, я теперь буду растить волосы вместе с вами, вовлекайтесь в мою жизнь, лысая модель будет подниматься с колен и своим примером покажет, как это!», — рассказывает Алена.
«Но лечить и стимулировать надо было не волосяные луковицы, а саму жизнь. Об этом как-нибудь в другой раз расскажу.. в интервью.. самой себе)) просто оставим эту нотку пафоса здесь)».
Подписчики посочувствовали ей, но осудили за обман в рекламных акциях:
«Прекрасно... Втюхивали средства для волос, показывая красивые фото париков. Деньги не пахнут», «Думаю, Алена, признаться в том, что рекламировали средства для волос, а сами почти без волос были в тот момент, не самая хорошая идея», «Стоило быть терпеливее. Прежде всего к себе самой. Нам конечно не понять и не нам судить, но стоило бы оставить волосы в покое и довериться своему организму», «Очень правильные слова про то, что лечить надо было не волосы, а саму жизнь.. очень близко».
Фото и видео: Instagram Алены Шишковой
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