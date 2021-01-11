«Снималась в париках»: Алена Шишкова призналась, что едва не облысела

Алена Шишкова рассказала в своем блоге о больших проблемах с волосами. Ранее модель часто критиковали за то, что девушка то обрезала пряди, то снова наращивала, и рекомендовали ей оставить прическу в покое.

Теперь Шишкова призналась, что действительно едва не облысела — ситуация была настолько критичной, что даже наращивать пряди было не на что, и сниматься ей приходилось в париках. Проблема же, по мнению Алены, глубже, чем просто здоровье волос или частые укладки для съемок:

«Год назад, когда я сняла наращивание, я сделала это вынужденно, потому что волосы были в состоянии жести. Не на что было уже наращивать. Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас, к тому моменту ещё и чёрного цвета. Некоторые неравнодушные люди даже посоветовали мне побриться налысо и стать второй Бритни Спирс. Типа смотрите, я теперь буду растить волосы вместе с вами, вовлекайтесь в мою жизнь, лысая модель будет подниматься с колен и своим примером покажет, как это!», — рассказывает Алена.