«Само очарование»: беременная Кети Топурия умилила фанатов

Подписчики пришли в восторг. Они не смогли пройти мимо фотографии любимой и обаятельной певицы. В комментариях под снимком можно найти множество комплиментов.

«Какие лапули», «Вы замечательный человек», «Милашки», «Вы красавица, а какие прелестные малыши!», «Кети, ты самая красивая из всех в данном положении», «Вы такая милая, вам к лицу животик», «Неотразимая», «Берегите себя, нежная наша»,«Бусинки», «Само очарование», – отреагировали поклонники.

Напомним, что Кети Топурия ждет второго ребенка, который появится на свет совсем скоро. Отец будущего малыша- ее возлюбленный Лев Деньгов, который в сентябре этого года сделал ей предложение руки и сердца. Солистка популярной группы «А`Студио» долго шифровалась и прятала живот, но теперь подтвердила беременность в новом клипе группы на песню «Се ля ви». В видеоролике Топурия с округлившимися формами плавно и красиво танцует.