Милана Тюльпанова показала, как выглядела до 10 пластических операций

Милана Тюльпанова поделилась серией новых фото, на одной из которых показала себя до 10 пластических операций. К кадрам модель добавила личную историю об опыте:

«Пытаемся не упасть в обморок , а я пока напишу вам текст о самооценке, неуверенности в себе, самокопании и пластике. Надеюсь, буду для кого-то полезна и мотивирую на работу над собой. Итак, разница между этими фотографиями — примерно в 10 лет , то есть вот такой вот апгрейд произошел. Понятно, что на первой фотке ретач и, все же, отличаюсь я разительно. За эти 10 лет я пережила более 10 больших операций под общим наркозом и сотни процедур по улучшению себя. А дело все в том , что я изначально — супер неуверенный в себе человек. Это совокупность разных обстоятельств — детско-родительских травм (меня всегда подвергали сравнению не в мою пользу), особенностей психики (я очень тревожный и сомневающийся человек была сама по себе), конкуретной среды («Какая красивая девушка , неужели я не могу быть такой?!»), моей жертвенной позиции в личных отношениях («Изменяет он мне , потому что я не заслуживаю верности и любви, ведь есть намного лучше и достойнее меня»); Вот такая вот клиническая картина выходит. И по сей день, несмотря на все изменения мне крайне сложно начать выкладывать фото без фейс аппа и тщательной обработки, простите меня за это, анализ возникновения причины проведен, но следствия пока не устранить)».