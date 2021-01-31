Милана Тюльпанова показала, как выглядела до 10 пластических операций
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
Милана Тюльпанова поделилась серией новых фото, на одной из которых показала себя до 10 пластических операций. К кадрам модель добавила личную историю об опыте:
«Пытаемся не упасть в обморок , а я пока напишу вам текст о самооценке, неуверенности в себе, самокопании и пластике. Надеюсь, буду для кого-то полезна и мотивирую на работу над собой. Итак, разница между этими фотографиями — примерно в 10 лет , то есть вот такой вот апгрейд произошел. Понятно, что на первой фотке ретач и, все же, отличаюсь я разительно. За эти 10 лет я пережила более 10 больших операций под общим наркозом и сотни процедур по улучшению себя. А дело все в том , что я изначально — супер неуверенный в себе человек. Это совокупность разных обстоятельств — детско-родительских травм (меня всегда подвергали сравнению не в мою пользу), особенностей психики (я очень тревожный и сомневающийся человек была сама по себе), конкуретной среды («Какая красивая девушка , неужели я не могу быть такой?!»), моей жертвенной позиции в личных отношениях («Изменяет он мне , потому что я не заслуживаю верности и любви, ведь есть намного лучше и достойнее меня»); Вот такая вот клиническая картина выходит. И по сей день, несмотря на все изменения мне крайне сложно начать выкладывать фото без фейс аппа и тщательной обработки, простите меня за это, анализ возникновения причины проведен, но следствия пока не устранить)».
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
Кроме того, Милана несколько советов мамам и подрастающим девушкам: «Но, на своем опыте, хочу сказать всем девочкам, кто меня читает, а главное мамам дочерей — нельзя оценивать ребенка в пользу другого, нельзя подвергать его уникальность сомнению. Только задумайтесь, как маленький человек адаптирует себя в мире, где он постоянно хуже, уродливее, толще, глупее? Возможно, некоторым родителям кажется, что так в ребенке закаляется характер (попытками доказать обратное) — по факту можно иметь идеальную оболочку и быть бесконечно самокопающим и сомневающимся в себе человеком и наоборот. Все зависит от убеждений и самоощущения, закладываемых нам в детстве. А если вы испытываете чувства подобные тем, что испытываю я — психоанализ — лучшее, что мне доводилось пробовать в работе с собственной самооценкой. Все-таки мне стало проще, хотя установки до конца типо «Я недостойна любви» все равно крайне сложно убрать. В общем, как-то так)».
К слову, недавно мы писали, как Милана Тюльпанова закружилась в танце с тайным ухажером на балу. Звезда очаровала нежным образом принцессы в объятиях партнера.
Фото и видео: @milana_tulpanova / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!