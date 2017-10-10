Семейная жизнь стала настоящим испытанием для 24-летней Миланы Кержаковой.

Этим летом Милана и Александр Кержаковы отметили вторую годовщину свадьбы. У красивой пары растет сын, но планирование второго ребенка они пока решили отложить. Интервью, которое дала Милана на днях, дало ответ на вопрос «почему». Оказывается, семейная жизнь стала настоящим испытанием для 24-летней девушки, и она до сих пор с трудом находит баланс между личной и публичной жизнью.

Из-за смерти отца последние месяцы беременности и роды не принесли Милане ожидаемой радости. Из набранных на весь срок 26 килограммов она очень быстро потеряла 15, оставшийся вес тоже ушел быстро — из-за депрессии, в которой она пребывала: малыш родился всего через шесть дней после ухода ее папы.

«Осознание пришло месяцев с четырех. Первое время я даже не могла спокойно подходить к ребенку», — призналась Милана в интервью «СтарХиту».