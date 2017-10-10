Милана Кержакова о нехватке времени для мужа и ребенка и проблемах в семье: «Я не могла общаться с сыном»
Этим летом Милана и Александр Кержаковы отметили вторую годовщину свадьбы. У красивой пары растет сын, но планирование второго ребенка они пока решили отложить. Интервью, которое дала Милана на днях, дало ответ на вопрос «почему». Оказывается, семейная жизнь стала настоящим испытанием для 24-летней девушки, и она до сих пор с трудом находит баланс между личной и публичной жизнью.
Из-за смерти отца последние месяцы беременности и роды не принесли Милане ожидаемой радости. Из набранных на весь срок 26 килограммов она очень быстро потеряла 15, оставшийся вес тоже ушел быстро — из-за депрессии, в которой она пребывала: малыш родился всего через шесть дней после ухода ее папы.
«Осознание пришло месяцев с четырех. Первое время я даже не могла спокойно подходить к ребенку», — призналась Милана в интервью «СтарХиту».
Молодая мама ни дня не кормила сына грудью. Из-за серьезной занятости — Милана много времени посвящает благотворительному фонду Александра Кержакова «Звезды детям» и управляет рестораном «Сули Гули» — Кержаковой пока сложно уделять мужу и сыну столько времени, сколько хотелось бы. Мальчик с ранних лет спит в соседней комнате: «Непросто вставать по ночам. У нас с Артемием соседние комнаты», — жалуется на усталость мама, но отмечает: ей удается быть хорошей мамой, так как всегда есть помощь.
Cейчас сын почти полностью на попечении круглосуточной няни. «Иначе это было бы просто невозможно. Я тоже росла с няней: родители всегда были заняты, вели активную социальную жизнь», — пояснила она. Нынешней помощнице пара доверяет, но проверяет: в доме стоят камеры. «Предыдущая няня, как оказалось, воровала. Ты приходишь уставшая домой, валишься с ног, кладешь сережки куда попало, а потом они просто… пропадают», — поделилась супруга спортсмена.
«Я чаще всего возвращаюсь домой, когда Артемий спит, ухожу — рано утром. Пока мой "семейный график" получается довольно рваным, но для меня очень важно развиваться как личность — параллельно с материнством. Выходные, когда получается, конечно, стараемся проводить вместе, дома. Сыну сейчас восемь месяцев, но за территорию нашего дома его вывозили лишь однажды», — призналась она.
Постоянная занятость супругов и отсутствие их дома, в итоге, идет на пользу семье, ведь они успевают соскучиться. «Самое любимое занятие — проводить вместе время дома», — призналась Кержакова.
Фото: instagram