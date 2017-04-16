Милана Кержакова опубликовала видео из семейного архива

«Наверное, я буду каждый год выставлять это видео под разную музыку, потому что оно возвращает меня в то время и вызывает улыбку на лице)) Сегодня 2-ая годовщина со дня нашей свадьбы ,и это уже ,какой-никакой, но показатель. Как сейчас расхоже говорится, люди не верили, относились скептически, говоря несправедливые, разные вещи. Что важно - слышать себя. И человека, которого ты любишь. А больше слышать никого и не нужно. Я тебя люблю, мой муж, поддерживаю и верю, и, что важно, у нашей любви уже есть вполне себе упитанное продолжение», - написала Милана.