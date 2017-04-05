Стало известно, что вчера скончался 52-летний Владимир Тюльпанов, отец жены известного футболиста Александра Кержакова - Миланы. Умер сенатор Совета Федерации случайно: мужчина поскользнулся на мокром полу, упал и ударился головой, что и привело к смертельной травме.

Милана, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, за несколько часов до семейной трагедии опубликовала в Instagram скорбное сообщение. Послание было посвящено жертвам теракта в петербургском метро.

«Как хрупок мир, и жизнь хрупка, поймешь ты это лишь тогда, когда пробьет потери час, когда слеза коснется глаз., — говорится в стихах, которые разместила дочь сенатора, прокомментировав таким образом свою фотографию, на которой запечатлена в ожидании малыша. — Начни сейчас ценить, что есть. И Бога попроси сберечь родной очаг, семью, детей, немногочисленных друзей, родителей, что обижал, когда забот не принимал», - подписала фото девушка.

Узнав о смерти отца Кержаковой, подписчики поспешили высказать ей соболезнования, а некоторые и вовсе назвали пост пророческим.

«Пророческий пост... Сил пережить, соболезнования...», «Держитесь Милана ! Ваш отец был и есть великим человеком и при этом очень простым и приятным в общении ! Он никуда от вас и вашей семьи не ушёл , он будет всегда рядом ! Царство небесное Вадиму Альбертовичу ! Знайте - он рядом !!!», «Соболезную Вашей семье!».

Как известно, Милана и ее отец были очень близки. Девушка неоднократно публиковала совместные фото с папой и высказывала ему свою любовь.

«Это человек, который поддерживает меня всегда везде и при любых обстоятельствах,будь то желание резко перевестись на другую специальность в середине 1-го курса или полёт на Луну. Только становясь старше начинаешь отдавать отчёт в том,насколько важна эта поддержка и насколько важно осознание того,что за тебя всегда вступятся и дадут совет. Я люблю тебя,Па», - подписала один из снимков Кержакова.

Фото: Instagram