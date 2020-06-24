«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать»: адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации за ДТП

В среду, 24 июня, в Сети появилась информация о том, что актер Михаил Ефремов продает недвижимость стоимостью 50 миллионов рублей для того, чтобы выплатить компенсацию семье погибшего в ДТП, случившемся по его вине. Адвокат артиста прокомментировал эту новость.

«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше. Но не собирался для этого ничего продавать. Да и как он может это сделать под домашним арестом», — цитирует «СтарХит».

Напомним, что известному актеру театра и кино Михаилу Ефремову грозит серьезное наказание за смерть человека, произошедшую по его вине. 8 июня, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии, артист выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм. Михаил Ефремов свою вину признал, принес извинения семье погибшего и сообщил, что не планирует пытаться смягчить приговор или избежать наказания.