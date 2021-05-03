MeToo по-русски: российские звезды рассказали о домогательствах в начале карьеры

Несколько лет назад обвинение со стороны нескольких известных актрис в домогательстве со стороны продюсера Харви Вайнштейна вызвало большой переполох. После долгого разбирательства его посадили по обвинению в изнасиловании, а за этим случаем последовали другие. Актрисы активно поддерживали друг друга и даже создали движение под названием MeToo.

В России все было по-другому — до недавнего момента. Актриса Елена Проклова в одном из интервью призналась, что пережила домогательства со стороны известного актера и режиссера, ныне уже умершего. Сопоставив факты, все сделали вывод — речь шла об Олеге Табакове.

По этому вопросу не высказался только ленивый — некоторые поддержали Проклову, некоторые — осудили, посоветовав молчать или обращаться к психотерапевту.

Многие, среди которых актриса Татьяна Васильева, заявили, что страшного в этом нет, и все женщины так или иначе с этим сталкивались.

А артистка Татьяна Догилева даже обиделась, что к ней не приставали.

«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказывали режиссерам. Я даже обижалась, думала: что же до меня никто из режиссеров не домогается?», — рассказала она «Собеседнику».

Однако и в нашей стране это вызвало цепочку обвинений. Следующим стал Константин Меладзе.

Певица Ани Лорак высказалась, что сотрудничество у них не вышло именно по этой причине — продюсер хотел от певицы больше, чем просто сотрудничество.

Как и в случае с Прокловой, некоторые поддержали резонансное заявление, а некоторые отреагировали негативно. Так, Светлана Лобода, которой тоже довелось поработать с Меладзе, осудила Лорак — заявила, что в свое время для нее это было попросту выгодно, а сейчас певица решила привлечь к себе внимание.

Однако нашлись и те, кто заявил, что тоже подвергся домогательствам — например, популярная на Украине певица Ольга Полякова.

Еще одна бывшая участница «ВИА Гра» Надежда Мейхер заявила, что Константин Меладзе и домогательства — вещи несовместимые.

«Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться Instagram и своим неким статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез», — высказалась она.

Стоит добавить, что сложные отношения с продюсерами бывают и без сексуального подтекста. Так, Настя Крайнова, бывшая участница группы «Тутси», рассказала в интервью «Собеседнику» об издевательствах со стороны продюсера Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии, которая ушла от него как раз из-за абьюза.

«Шульгин адовый человек. Я была первая девочка, которую он довел до истерики, вышла из студии, захлебываясь слезами, — он не мог объяснить мне, какую строчку из песни петь громче. Повторюсь, этот человек — дьявол. После проекта он нас бросил, у нас не было гастролей. Спустя пару месяцев нас подобрал Иосиф Пригожин».