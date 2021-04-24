«Дороги назад нет»: Ани Лорак откровенно рассказала о чувствах к экс-супругу

42-летняя певица Ани Лорак два года назад развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу из-за измен супруга. Но иногда пара выходит в свет вместе, чем настораживает поклонников. На шоу «Судьба человека» певица высказалась о своих переживаниях, и о периоде, когда узнала о неверности любимого. «Это был сложный период в моей жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня? Что он отвечал?» – откровенно рассказала Лорак.

Несмотря на то, что певица часто освещает свою жизнь в личном блоге, и делится с подписчиками мыслями и переживаниями, решение о разводе далось ей нелегко.

«Он пытался сохранить брак. Говорил: «Дай мне шанс». Я терпеливая, но если я что-то решила, дороги назад нет» – отметила артистка.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 10 лет. Пара была в браке с 2009 по 2019 год. Бывшие влюбленные совместно воспитывают дочь Софию.

«Мы заключили мировое соглашение. Если бы я не пошла на это, то он ничего не получил бы. Бумажки для меня никогда не играли особую роль. Я знаю, как жить в голоде. Главное, что была проведена работа над собой – и у меня, и у него. Это позволило выйти на новый уровень общения. Мы проводим время с ребенком. Все, что я испытываю сегодня, это уважение к нему, восхищение, достойное отношение. Сегодня наши отношения лучше, чем были. Почему? Человек вдруг понял, кто я. У него случилось прозрение: «Ты же лучше всех. Оказывается, тебе я благодарен и обязан всей своей жизнью. Ты подарила мне лучший подарок из всех подарков на Земле – прекрасную дочь». – подытожила звезда.