Татьяна Догилева прокомментировала скандал с Еленой Прокловой

Комментарии от коллег и зрителей по поводу скандального интервью Елены Прокловой в программе "Секрет на миллион" не утихают уже больше недели. Журналисты просили актрису рассказать о том, как она чувствует себя после такого широкого обсуждения своих слов о домогательствах, но по контракту Проклова не может давать комментарии месяц после выхода шоу.

Однако, "Комсомольской правде" Елена поведала о том, зачем именно она стала говорить о том, чему подверглась в 15 лет, и о романе с женатым мужчиной после стольких лет молчания. "Для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа. Я была в него влюблена. Вы поймите, 15 лет - этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь... Но то, что эти эмоции оказались в такой форме… Вот это ужасно. Хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья..." – рассказала актриса.

Коллеги Елены Прокловой разделились на два лагеря. Многие выразили слова поддержки и назвали актрису сильной женщиной. Другие же, наоборот, решили, что не стоит выносить на общественное мнение подробности своей личной жизни. Тем более, когда прошло уже более 30 лет, и предполагаемого растлителя Елены, – известного актера, имя которого она не назвала, – уже давно нет в живых.

Татьяна Догилева изданию "Собеседник" коротко высказалась по поводу этой ситуации. "Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказывали режиссерам. Я даже обижалась, думала: что же ко мне никто не из режиссеров не домогается?"