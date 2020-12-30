Мерьем Узерли незадолго до родов впервые показала большой живот
Фото: East News
Мерьем Узерли редко рассказывает о личной жизни. Она долго не признавалась, что ждет второго ребенка, все новости о беременности актрисы поступали от людей из ее окружения. Актриса старательно прятала на фото изменившуюся фигуру.
И теперь, незадолго о родов, звезда «Великолепного века» опубликовала кадры стильной фотосессии, где показала большой живот. В студии Узерли позировала в полупрозрачном пеньюаре с воланами цвета спелой вишни.
Судя по снимкам, актрисе удалось сохранить стройность и не набрать много лишних килограммов за время беременности.
Мерьем также показала поклонникам нежное фото с дочерью Ларой...
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
...И в сравнении фотографии обеих своих беременностей.
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Первого ребенка Мерьем Узерли родила в феврале 2014 года от турецкого бизнесмена Джана Атеша. В то время в самом разгаре шли съемки «Великолепного века». Избранник актрисы заявил, что не готов становиться отцом, и Мерьем ушла от него. Она так сильно переживала предательство, что прекратила сниматься в сериале, убежав в Берлин. Во второй части фильма роль Хюррем Султан исполнила известная театральная актриса Вахиде Гердюм.
Теперь Мерьем ждет малыша от нового любимого мужчины, о котором предпочитает не рассказывать. Известно, что он американец и ради избранницы перебрался из Штатов в Германию. Мерьем рассказывала, что приняла от него предложение руки и сердца, но замуж выйдет, когда позволит эпидемиологическая ситуация, так как мечтает о большом празднике.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли, East News
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