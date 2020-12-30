Мерьем Узерли незадолго до родов впервые показала большой живот

Мерьем Узерли редко рассказывает о личной жизни. Она долго не признавалась, что ждет второго ребенка, все новости о беременности актрисы поступали от людей из ее окружения. Актриса старательно прятала на фото изменившуюся фигуру.

И теперь, незадолго о родов, звезда «Великолепного века» опубликовала кадры стильной фотосессии, где показала большой живот. В студии Узерли позировала в полупрозрачном пеньюаре с воланами цвета спелой вишни.

Судя по снимкам, актрисе удалось сохранить стройность и не набрать много лишних килограммов за время беременности.