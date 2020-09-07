Первая кинороль в 40 лет и борьба с раком: как выглядит и чем живет Хюррем из «Великолепного века»
Фото: Кадр фильма
На момент съемок финальной части сериала «Великолепный век» Вахиде Гердюм было 48 лет. В ее адрес полетела критика зрителей: мол, она совсем не та Хюррем, к которой все привыкли, и стоит вернуть Узерли в проект. Вахиде отнеслась к волне негатива с мудростью, отвечая недоброжелателям: «Конечно, я не 29-летняя красавица Мерьем. В ее возрасте и я была хороша. К тому же в конце фильма и Хюррем не молода», — отвечала она.
Но уже после выхода нескольких серий с новой женой Сулеймана Великолепного зрители поняли: Гердюм прекрасная актриса, поразительно сыгравшая в ярких и трагичных сценах фильма. Поклонники сериала не знали, что к тому времени опыт в кино у нее был небольшой, но зато критики и телеэксперты называли Вахиде одной из самых ярких театральных актрис.
Фото: East News
Вахиде Перчин (девичья фамилия актрисы, — прим. ред.) родилась в турецком Измире 13 июня 1965 года в семье эмигрантов из Греции. Отец будущей актрисы работал водителем грузовика, а мать была домохозяйкой. Маленькая Вахиде рано заинтересовалась актерским искусством и поняла, что хочет служить ему. Но ее путь на театральные подмостки был извилистым. После школы Перчин поступила на факультет изобразительного искусства (театрального отделения), а позже получила и второе образование — экономическое.
Первое время Вахиде Перчин играла в театрах Измира, после перебралась в столицу Анкару, а затем — в Адану, куда ее пригласили работать в государственном театре.
Долгие годы будущая Хюррем играла в классических постановках Шекспира и других пьесах мировых классиков. В театральных кругах ее знали и любили. В 2007-м году Вахиде Гердюм стала «Лучшей театральной актрисой» года. Тогда же на международном фестивале «Золотой апельсин» ее назвали «Лучшей актрисой» за главную роль в фильме «Первая любовь». В последующие годы Вахиде многократно получала престижные кино и театральные награды.
Фото: Kinopoisk.ru
Такого почета в мире кино Гердюм добилась за рекордно короткое время, ведь свою первую роль в кино актриса получила, когда ей было уже 40 лет. Она снялась в сериале «Сказка о Стамбуле».
Фото: Кадр фильма
До съемок в «Великолепном веке» оставалось еще 6 лет. И за это время Вахиде Гердюм появилась в таких фильмах, как «С новым годом, Лондон!» и «Моя мама» (2007 год), «Машины революции» (2008), «Зефир» (2010), «Назвала ее Фериха» (2011-2012). Последний фильм критики оценили высоко.
Фото: Кадр фильма
Гердюм была популярной у себя на родине, но он ней не знали за пределами Турции. Все изменилось, когда ее пригласили исполнить роль зрелой Хюррем. Вахиде не сразу согласилась участвовать в проекте. Она знала, что Мерьем Узерли поспешно покинула съемочную площадку и улетела в Германию, где проходила лечение (актриса тогда ждала ребенка, — прим. ред.). Вахиде пыталась связаться с Мерьем по телефону, но та упорно не брала трубку. Однажды на очередной звонок ответил отец Узерли и попросил их больше не беспокоить. После подобного ответа решение было принято сразо: Вахиде согласилась играть Хюррем.
В титрах «Великолепного века» актриса значилась под фамилией мужа Гердюм. Но в 2013 году они после 22 лет брака развелись и Вахиде вернула себе девичью фамилию Перчин. Алтан Гердюм сыграл одну из эпизодических ролей в сериале (Бекир-ага). Несмотря на долгие годы супружества и пережитые вместе испытания, супруги не смогли сохранить семью. После развода актеры сохранили дружеские отношения и продолжили вместе работать в основанной ими актерской школе.
Алтан и дочь Ализе поддерживали Вахиде в непростое время: в 2011 году актрисе поставили страшный диагноз «рак молочной железы». Она сделала перерыв в карьере ради борьбы с болезнью, и в итоге одолела недуг.
Фото: Twitter Вахиде Перчин Гердюм
Сейчас имя Вахиде Перчин известно киноманам по всему миру. И в этом заслуга не только «Великолепного века», но и сериала «Мама», снятого по мотивам японского фильма с тем же названием, — о вечных проблемах отцов и детей и психологических травмах, полученных в раннем возрасте.
Фото: Кадр фильма
Актриса также преподает в академии «35 с половиной», обучая начинающих артистов актерскому мастерству. Вахиде по-прежнему играет в театре. Кстати, ее дочь Ализе тоже пошла по стопам родителей и стала актрисой. Перчин выступает и как активист ЗОЖ, много рассказывает о раке и призывает всех не опускать руки перед страшной болезнью.
После «Мамы» Вахиде Перчин участвовала еще в двух проектах: сериале «Однажды в Чукурова» (2018-...) и фильме «Дверь» (2019).
Фото: Instagram, Twitter, кадры фильмов, Facebook, Kinopoisk.ru, East News
Видео: «Великолепный век»/ телеканал «Домашний»
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