Первая кинороль в 40 лет и борьба с раком: как выглядит и чем живет Хюррем из «Великолепного века»

На момент съемок финальной части сериала «Великолепный век» Вахиде Гердюм было 48 лет. В ее адрес полетела критика зрителей: мол, она совсем не та Хюррем, к которой все привыкли, и стоит вернуть Узерли в проект. Вахиде отнеслась к волне негатива с мудростью, отвечая недоброжелателям: «Конечно, я не 29-летняя красавица Мерьем. В ее возрасте и я была хороша. К тому же в конце фильма и Хюррем не молода», — отвечала она.

Но уже после выхода нескольких серий с новой женой Сулеймана Великолепного зрители поняли: Гердюм прекрасная актриса, поразительно сыгравшая в ярких и трагичных сценах фильма. Поклонники сериала не знали, что к тому времени опыт в кино у нее был небольшой, но зато критики и телеэксперты называли Вахиде одной из самых ярких театральных актрис.