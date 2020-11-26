Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином через полгода после расставания
Фото: East News
Меган Фокс подала на развод со звездой сериала «Беверли Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином через полгода после расставания. О том, что они больше не живут вместе, стало известно в мае. И теперь Меган оформляет документы, чтобы стать свободной, сообщает таблоид TMZ.
В иске Меган Фокс просит установить совместную опеку над детьми, отказывается от «отступных» от бывшего мужа и просит не назначить выплаты ему. Брайан согласился со всеми пунктами, но пока неизвестно, какие алименты ему придется платить.
В документе актриса указала дату расставания — ноябрь 2019 года, а Грин — весну 2020-го.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2010 году после 6-летнего романа. У актеров есть три сына: 8-летний Ноа, 6-летний Боди и 4-летний Джорни. У Брайана Остина Грина также есть 18-летний сын Кассиус.
Вскоре после того, как Меган и Брайан официально объявили о разрыве, стало известно, что 34-летняя Фокс встречается с 30-летним Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Сначала актриса уверяла, что их связывает только дружба после съемок в одном фильме, но позже они подтвердили роман.
Брайан Остин Грин тяжело переживал расставание с женой, отметив, что она навсегда останется его лучшим другом и он будет помогать ей.
Фото и видео: Instagram Меган Фокс, Колсона Бейкера, East News, Acces
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