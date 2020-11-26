Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином через полгода после расставания

Меган Фокс подала на развод со звездой сериала «Беверли Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином через полгода после расставания. О том, что они больше не живут вместе, стало известно в мае. И теперь Меган оформляет документы, чтобы стать свободной, сообщает таблоид TMZ.

В иске Меган Фокс просит установить совместную опеку над детьми, отказывается от «отступных» от бывшего мужа и просит не назначить выплаты ему. Брайан согласился со всеми пунктами, но пока неизвестно, какие алименты ему придется платить.

В документе актриса указала дату расставания — ноябрь 2019 года, а Грин — весну 2020-го.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2010 году после 6-летнего романа. У актеров есть три сына: 8-летний Ноа, 6-летний Боди и 4-летний Джорни. У Брайана Остина Грина также есть 18-летний сын Кассиус.