А где мальчики? В Сети обсуждают новое фото сыновей Меган Фокс, одетых в платья

33-летняя Меган Фокс и 46-летний Брайан Остин Грин воспитывают троих сыновей: 6-летнего Ноа, 5-летнего Боди и маленького Джорни, которому в августе исполнится 3 года.
В одном из популярных пабликов в Instagram, чье название мы не можем указать полностью из-за нецензурных слов, появилась новая фотография, на которой Меган и Брайан прогуливаются с сыновьями. Казалось бы, идеальная картинка. Но негодование пользователей Сети вызвало то, как выглядят мальчики: все они одеты в платья и на мальчишек совсем не похожи.
«А папку устраивает что его мальчики-девочки?»,
«Но вот так-то зачем?( Парень (?!) в платье, туфельках, что ему это даёт?»,
«Кто-то очень хотел дочку и прикрывается лояльным отношением»,
«А че мужа в платье не нарядила???»,
«Родители должны направлять детей, а не поддерживать всякое бесячество. Ребёнок смотрит на реакцию родителей и понимает хорошо он делает или нет. Глядя на такую мать, они считают, что все верно. Я считаю, она просто равнодушна к своим детям, не хочет углубляться в вопросы/проблемы, игнорирует их, прикрываясь свободой выбора малолетних детей», - резко отреагировали пользователи Instagram.
Ранее Меган в интервью рассказывала, что выросла в религиозной в такой религиозной среде, где женщины могли носить только брюки, запрещались любые украшения. Но она долго не выдержала и ушла. Теперь она не навязывает ничего своим детям, и они одеваются так, как им нравится.
Судя по всему, глава семейства – Брайан Остин Грин не против такого положения дел.
Еще одна звезда Голливуда Шарлиз Терон рассказала, что ее 7-летний сын ощущает себя девочкой, а она поддерживает его в особенностях. «Теперь у меня две прекрасные дочери», - заявила Терон.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, East News
Видео: youtube.com/ Update News Channel
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