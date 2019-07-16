А где мальчики? В Сети обсуждают новое фото сыновей Меган Фокс, одетых в платья

«А папку устраивает что его мальчики-девочки?»,

«Но вот так-то зачем?( Парень (?!) в платье, туфельках, что ему это даёт?»,

«Кто-то очень хотел дочку и прикрывается лояльным отношением»,

«А че мужа в платье не нарядила???»,

«Родители должны направлять детей, а не поддерживать всякое бесячество. Ребёнок смотрит на реакцию родителей и понимает хорошо он делает или нет. Глядя на такую мать, они считают, что все верно. Я считаю, она просто равнодушна к своим детям, не хочет углубляться в вопросы/проблемы, игнорирует их, прикрываясь свободой выбора малолетних детей», - резко отреагировали пользователи Instagram.