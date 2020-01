Это официально: принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Несомненно, одной из главных новостей начала 2020 года стало желание принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить полномочия, отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми. В субботу, 18 января, в Сети было опубликовано официальное заявление Букингемского дворца о лишении пары титулов: «Герцог и герцогиня Сассексские благодарны Ее Величеству и Королевской Семье за ​​их постоянную поддержку в начале следующей главы их жизни. Как было согласовано в этом новом соглашении, они понимают, что они обязаны отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для королевских обязанностей. С благословения королевы Сассексы будут продолжать поддерживать свои частные патронаты и ассоциации. Хотя они больше не могут официально представлять Королеву, Сассексы ясно дали понять, что все, что они делают, будет и впредь поддерживать ценности Ее Величества. Сассексы не будут использовать свои звания HRH (His or Her Royal Highness, Его или Ее королевское Высочество — прим.ред.), поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи». Так же отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл возместят затраты на ремонт коттеджа Frogmore, который останется их британской резиденцией.