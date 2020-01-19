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Это официально: принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: ALPR/AdMedia

В субботу, 18 января, было обнародовано соответствующее заявление Ее Величества.

Несомненно, одной из главных новостей начала 2020 года стало желание принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить полномочия, отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми. В субботу, 18 января, в Сети было опубликовано официальное заявление Букингемского дворца о лишении пары титулов: «Герцог и герцогиня Сассексские благодарны Ее Величеству и Королевской Семье за ​​их постоянную поддержку в начале следующей главы их жизни. Как было согласовано в этом новом соглашении, они понимают, что они обязаны отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для королевских обязанностей. С благословения королевы Сассексы будут продолжать поддерживать свои частные патронаты и ассоциации. Хотя они больше не могут официально представлять Королеву, Сассексы ясно дали понять, что все, что они делают, будет и впредь поддерживать ценности Ее Величества. Сассексы не будут использовать свои звания HRH (His or Her Royal Highness, Его или Ее королевское Высочество — прим.ред.), поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи». Так же отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл возместят затраты на ремонт коттеджа Frogmore, который останется их британской резиденцией.

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в результате тщательного наблюдения в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни. Я хочу поблагодарить их за всю их самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за ее пределами, и я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь», — говорится в заявлении Ее Величества королевы Елизаветы II.

Фото: Instagram @sussexroyal

Вопреки всем слухам, королева Елизавета II поддержала внука и его избранницу в непростом решении: «Сегодня моя семья провела очень конструктивную дискуссию по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем решение Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Несмотря на то, что все мы предпочли бы, чтобы они остались полноценно трудящимися членами Королевской Семьи, мы уважаем и понимаем их желание прожить более независимую жизнь, оставаясь важной частью моей семьи», — гласит официальное сообщение, в котором в обход традиций Ее Величество назвала пару по именам.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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