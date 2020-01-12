Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

Герцог и герцогиня Сассекские вновь в центре внимания. На днях стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя все королевские полномочия. «К этому решению мы шли много месяцев, — говорится в обращении принца и его супруги, опубликованном в их официальном Instagram-аккаунте. — Мы намерены отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми, при этом продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву».