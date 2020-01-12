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Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Деньги, вырученные за озвучку, будут переданы на благотворительность.

Герцог и герцогиня Сассекские вновь в центре внимания. На днях стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя все королевские полномочия. «К этому решению мы шли много месяцев, — говорится в обращении принца и его супруги, опубликованном в их официальном Instagram-аккаунте. — Мы намерены отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми, при этом продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву».

Издание The Times сообщает, что герцогиня Сассекская заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать героев мультфильмов. Все средства, заработанные Меган, будут переданы благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров.

Меган Маркл

Фото: ALPR/AdMedia

Напомним, Меган Маркл признавалась, что не предполагала, под каким давлением общественности она может оказаться после замужества с принцем. Подданные королевской семьи регулярно критикуют герцогиню, как им кажется, за всяческие промахи и сравнивают ее с Кейт Миддлтон. Принц Гарри беспокоился за душевное состояние жены и защищал ее от нападок.

Фото: Globallookpress

Видео: Instagram

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