Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Герцог и герцогиня Сассекские вновь в центре внимания. На днях стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя все королевские полномочия. «К этому решению мы шли много месяцев, — говорится в обращении принца и его супруги, опубликованном в их официальном Instagram-аккаунте. — Мы намерены отказаться от королевских привилегий и работать, чтобы быть финансово независимыми, при этом продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву».
Издание The Times сообщает, что герцогиня Сассекская заключила контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать героев мультфильмов. Все средства, заработанные Меган, будут переданы благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров.
Фото: ALPR/AdMedia
Напомним, Меган Маркл признавалась, что не предполагала, под каким давлением общественности она может оказаться после замужества с принцем. Подданные королевской семьи регулярно критикуют герцогиню, как им кажется, за всяческие промахи и сравнивают ее с Кейт Миддлтон. Принц Гарри беспокоился за душевное состояние жены и защищал ее от нападок.
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram
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