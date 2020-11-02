Мария Порошина в свой день рождения показала трогательные редкие фото с родителями

Мария Порошина в свой день рождения показала душевные и редкие кадры из семейного альбома. Мария родилась в 1973 году в семье актеров и продолжила династию. Бабушка по матери была артисткой оперетты, дедушка — заслуженным артистом. Мать именинницы Наталья Красноярская служила артисткой музыкального театра, а затем долгие годы работала режиссером в Большом театре России, а отец Михаил Порошин был тенором и солистом ансамбля «Березка».

И в день своего 47-летия актриса вспомнила родных. «Мамочка, папочка! Люблю вас! Благодарю за все», — написала она в Instagram.