Мария Порошина в свой день рождения показала трогательные редкие фото с родителями
Фото: www.instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/
Мария Порошина в свой день рождения показала душевные и редкие кадры из семейного альбома. Мария родилась в 1973 году в семье актеров и продолжила династию. Бабушка по матери была артисткой оперетты, дедушка — заслуженным артистом. Мать именинницы Наталья Красноярская служила артисткой музыкального театра, а затем долгие годы работала режиссером в Большом театре России, а отец Михаил Порошин был тенором и солистом ансамбля «Березка».
И в день своего 47-летия актриса вспомнила родных. «Мамочка, папочка! Люблю вас! Благодарю за все», — написала она в Instagram.
Личную жизнь Мария Порошина также дважды связывала с актерами. С Гошей Куценко у нее был студенческий роман, результатом их любви стало рождение дочери Полины, которая пошла по стопам родителей и тоже стала артисткой. После расставания Порошина и Куценко остались друзьями, они общаются до сих пор и поддерживают друг друга в важные моменты жизни.
Гоша поздравил Марию с днем рождения «Люблю тебя, как прежде. Живу нашими воспоминаниями, нашей молодостью. Прости меня за все», — посвятил он имениннице трогательное сообщение.
Вторым мужем Марии был актер Илья Древнов. Их брак длился 17 лет, у экс-супругов есть три дочери: Серафима, Аграфена, Глафира.
В январе 2019 года Мария в возрасте 45-лет родила единственного сына Андрея. Но кто является его отцом, актриса до сих пор не рассказала.
Фото и видео: Instagram Марии Порошиной, Гоши Куценко
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