Мария Порошина показала подросших красавиц-дочек при свете ночника
Фото: www.instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/
Актриса Мария Порошина показала своих подросших дочерей. Одну из дочерей, Аграфену, она сфотографировала в темной комнате, при свете необычного ночника.
Подписчики оставили теплые комментарии:
«Маша, спасибо большое, что поделились с нами этой красотой», «Машенька, какая красота, Вы умничка, красавица, мой идеал женщины, здоровья Вам и благополучия», «Надо же, красота какая!!!!», «Очень красиво».
Мария Порошина – многодетная мама, детей у нее четверо. Старшая дочка Полина родилась во время брака с Гошей Куценко. Несмотря на то, что супруги развелись, они по-прежнему отлично общаются.
Две средние дочери, Аграфена и Глафира, появились во время брака Порошиной с актером Ильей Древновым.
Отец младшего сына, который родился в январе этого года, остается неизвестным. Лишь однажды подписчики случайно увидели спутника актрисы в ее Instagram.
В отличие от многих звезд нашей эстрады, Мария не спешит делиться с поклонниками фотографиями детей.
Хотя они и появляются в ее Instagram, снимки очень ненавязчивые, а лица зачастую не видео. Особенно это касается младших детей.
Фото и видео: Instagram Марии Порошиной
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