Мария Порошина показала подросших красавиц-дочек при свете ночника

Мария Порошина – многодетная мама, детей у нее четверо. Старшая дочка Полина родилась во время брака с Гошей Куценко. Несмотря на то, что супруги развелись, они по-прежнему отлично общаются.

Две средние дочери, Аграфена и Глафира, появились во время брака Порошиной с актером Ильей Древновым.

Отец младшего сына, который родился в январе этого года, остается неизвестным. Лишь однажды подписчики случайно увидели спутника актрисы в ее Instagram.

В отличие от многих звезд нашей эстрады, Мария не спешит делиться с поклонниками фотографиями детей.

Хотя они и появляются в ее Instagram, снимки очень ненавязчивые, а лица зачастую не видео. Особенно это касается младших детей.