Мария Порошина показала красивое фото матери через год после ее смерти: «Моя дорогая»
Фото: Instagram Марии Порошиной
Мария Порошина поделилась с подписчиками в Instagram красивой фотографией своей мамы, актрисы Наталии Красноярской, которая ушла из жизни год назад.
«Моя дорогая мамочка», — подписала фото Мария, выразив скорбь утраты.
«Машенька, наши мамулечки всегда с нами», «Какая красавица», «Совсем еще молоденькая», «Красивая мамочка», «Светлая память», «Как вы похожи», «Красивая какая, солнечная женщина. Светлая память», — поддержали Марию Порошину подписчики.
Наталия Красноярская скоропостижно скончалась 30 апреля 2019-го. В годовщину смерти мамы Мария опубликовала редкие кадры с ней.
После смерти мамы Мария Порошина рассказывала, что утешением для нее стал маленький сын Андрей, но боль не отпускает ни на минуту.
Наталия Красноярская была последней ученицей знаменитого режиссера оперы Бориса Покровского. После окончания вуза молодая актриса и режиссер пришла в Большой театр, в котором прослужила 43 года.
Фото и видео: Instagram Марии Порошиной, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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