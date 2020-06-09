Мария Порошина показала красивое фото матери через год после ее смерти: «Моя дорогая»

«Машенька, наши мамулечки всегда с нами», «Какая красавица», «Совсем еще молоденькая», «Красивая мамочка», «Светлая память», «Как вы похожи», «Красивая какая, солнечная женщина. Светлая память», — поддержали Марию Порошину подписчики.

Наталия Красноярская скоропостижно скончалась 30 апреля 2019-го. В годовщину смерти мамы Мария опубликовала редкие кадры с ней.