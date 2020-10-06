Красавица-дочь Порошиной и Куценко показала фото без макияжа: «Такая, какая есть»
Фото: www.instagram.com/pol__za/
Взрослая красавица-дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина поделилась с подписчиками результатами необычного для себя эксперимента. Молода актриса решилась впервые опубликовать фото без макияжа. Результатами она осталась довольна, а об эмоциях рассказала на своей странице в Instagram.
«Я впервые выкладываю такое фото. Для меня это очень непривычно и волнительно. Всегда сидело в голове, что макияж — это правило приличия, куда бы я ни шла. А сейчас такое время, что все стремятся к натуральности, и я подумала: а почему бы и нет? Я тоже так могу. Познакомившись с Владой, я поняла, что это не тот человек, который будет стараться сделать тебя красивее, чем ты есть. Она смотрит в нутро, с ней ты становишься самим собой. И это прекрасно. Спасибо @krasilnikova.vlada за возможность открыться этому миру! Вот такая я — какая есть», — написала Полина Куценко в микроблоге.
«Моя», — отметился в комментариях Гоша Куценко.
«Красивая очень», «А мне нравится. Хороша!», «Да ты крутая, свежая, молодая, крутая», «Давно уже топлю за настоящую красоту, не нужны глянцевые образы!», «Поля, крутая», «Самая настоящая», «Красотулечка», — поддержали девушку друзья и подписчики.
Полина — единственный общий ребенок Марии Порошиной и Гоши Куценко. Они познакомились в театральном вузе и прожили вместе 5 лет, официально они не состояли в браке. После расставания Гоша и Мария остались лучшими друзьями.
У Марии Порошиной есть еще четверо детей: три дочери от актера Ильи Древнова (с ним она прожила 17 лет) и маленький сын от таинственного избранника, которого она не называет.
Гоша Куценко уже много лет счастлив в браке с моделью Ириной Скриниченко и растит с ней двух дочек.
Фото и видео: Instagram Полины Куценко и Марии Порошиной
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