Красавица-дочь Порошиной и Куценко показала фото без макияжа: «Такая, какая есть»

«Я впервые выкладываю такое фото. Для меня это очень непривычно и волнительно. Всегда сидело в голове, что макияж — это правило приличия, куда бы я ни шла. А сейчас такое время, что все стремятся к натуральности, и я подумала: а почему бы и нет? Я тоже так могу. Познакомившись с Владой, я поняла, что это не тот человек, который будет стараться сделать тебя красивее, чем ты есть. Она смотрит в нутро, с ней ты становишься самим собой. И это прекрасно. Спасибо @krasilnikova.vlada за возможность открыться этому миру! Вот такая я — какая есть», — написала Полина Куценко в микроблоге.

«Моя», — отметился в комментариях Гоша Куценко.

«Красивая очень», «А мне нравится. Хороша!», «Да ты крутая, свежая, молодая, крутая», «Давно уже топлю за настоящую красоту, не нужны глянцевые образы!», «Поля, крутая», «Самая настоящая», «Красотулечка», — поддержали девушку друзья и подписчики.

Полина — единственный общий ребенок Марии Порошиной и Гоши Куценко. Они познакомились в театральном вузе и прожили вместе 5 лет, официально они не состояли в браке. После расставания Гоша и Мария остались лучшими друзьями.

У Марии Порошиной есть еще четверо детей: три дочери от актера Ильи Древнова (с ним она прожила 17 лет) и маленький сын от таинственного избранника, которого она не называет.

Гоша Куценко уже много лет счастлив в браке с моделью Ириной Скриниченко и растит с ней двух дочек.