Мария Миронова показала редкое фото звездных родителей: «Они теперь вместе молодые и красивые»
Фото: @mariya_mironova_actress / Instagram
Звезда сериала «Садовое кольцо» тяжело переживает утрату мамы. Женщина ностальгирует и выкладывает архивные фотографии родителей в своем личном блоге в Instagram.
Так, на днях на странице артистки появился снимок со свадьбы ее родителей. «Они теперь вместе молодые и красивые навсегда #80лет #андреймиронов», — трогательно подписала публикацию звезда. В кадре молодые и счастливые влюбленные предстали в красивых нарядах. Екатерина Градова в руках держит роскошный букет роз и мило улыбается.
Напомним, что Андрей Миронов и Екатерина Градова поженились в 1971-м. Их брак продлился 5 лет. В 1973 году на свет появилась дочь возлюбленных Мария, которая пошла по стопам родителей, выбрав актерскую карьеру.
Фото: @mariya_mironova_actress / Instagram
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