Мария Миронова показала редкое фото звездных родителей: «Они теперь вместе молодые и красивые»

Звезда сериала «Садовое кольцо» тяжело переживает утрату мамы. Женщина ностальгирует и выкладывает архивные фотографии родителей в своем личном блоге в Instagram.

Так, на днях на странице артистки появился снимок со свадьбы ее родителей. «Они теперь вместе молодые и красивые навсегда #80лет #андреймиронов», — трогательно подписала публикацию звезда. В кадре молодые и счастливые влюбленные предстали в красивых нарядах. Екатерина Градова в руках держит роскошный букет роз и мило улыбается.