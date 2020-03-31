passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

46-летняя Мария Миронова на «честном» фото показала, как выглядела через месяц после родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мария Миронова

Фото: Instagram

Актриса поделилась семейным снимком, на котором позировала в домашней одежде и без косметики.

Мария Миронова, которая во второй раз стала мамой в 46 лет, отмечает мини-день рождения сына. Федору исполнилось полгода. В Instagram актриса на «честном» фото показала, как выглядела через месяц после родов, вернувшись из Греции, где появился на свет ее малыш. В кадре Мария позирует в домашней одежде и без косметики.

Рядом с Мироновой на снимке запечатлена и ее известная мать — знаменитая «радистка Кэт» из «17 мгновений весны» Екатерина Градова.

«Фото после возвращения домой. Ноябрь 2019. А нам сегодня полгода! И совершенно непонятно, как мы жили раньше, без этого маленького и безумно любимо-позитивного человека! Мамочка, родная, празднуем день рождения внука по скайпу», — подписала Мария фотографию.

«Как быстро летит время», «Поздравляем», — написали в комментариях.

Напомним, что Мария Миронова тайно вышла замуж и не показывает своего молодого супруга. Она лишь однажды отметила, что избранник младше нее, его зовут Андреем и отношения к кино он не имеет.

Историю Марии Мироновой и ее пути к материнству читайте на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, кадр фильма

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!