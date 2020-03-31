46-летняя Мария Миронова на «честном» фото показала, как выглядела через месяц после родов
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Фото: Instagram
Мария Миронова, которая во второй раз стала мамой в 46 лет, отмечает мини-день рождения сына. Федору исполнилось полгода. В Instagram актриса на «честном» фото показала, как выглядела через месяц после родов, вернувшись из Греции, где появился на свет ее малыш. В кадре Мария позирует в домашней одежде и без косметики.
Рядом с Мироновой на снимке запечатлена и ее известная мать — знаменитая «радистка Кэт» из «17 мгновений весны» Екатерина Градова.
«Фото после возвращения домой. Ноябрь 2019. А нам сегодня полгода! И совершенно непонятно, как мы жили раньше, без этого маленького и безумно любимо-позитивного человека! Мамочка, родная, празднуем день рождения внука по скайпу», — подписала Мария фотографию.
«Как быстро летит время», «Поздравляем», — написали в комментариях.
Напомним, что Мария Миронова тайно вышла замуж и не показывает своего молодого супруга. Она лишь однажды отметила, что избранник младше нее, его зовут Андреем и отношения к кино он не имеет.
Историю Марии Мироновой и ее пути к материнству читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, кадр фильма
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