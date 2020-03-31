46-летняя Мария Миронова на «честном» фото показала, как выглядела через месяц после родов

Мария Миронова, которая во второй раз стала мамой в 46 лет, отмечает мини-день рождения сына. Федору исполнилось полгода. В Instagram актриса на «честном» фото показала, как выглядела через месяц после родов, вернувшись из Греции, где появился на свет ее малыш. В кадре Мария позирует в домашней одежде и без косметики.

Рядом с Мироновой на снимке запечатлена и ее известная мать — знаменитая «радистка Кэт» из «17 мгновений весны» Екатерина Градова.