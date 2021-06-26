Мария Аронова заступилась за Ольгу Бузову в скандале с МХАТ: «ее подставили»

Актриса посмотрела на ситуацию с нескольких сторон: «Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр. Оскорбляет ли это артистов, которые выходят с ней на сцену? Не знаю. Наверное, сначала нужно понять, достойный ли Оля партнер. И если это было здорово, то почему это всех так оскорбило, не могу понять. А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: "О'кей, ребята. Режиссер имеет право налево, но я в этом участвовать не буду"».

Но также отметила, что актеры, служащие в театре не всегда имеют полномочия отказаться от роли, предложенной режиссером: «Потому что большая часть артистов в театре – это солдаты. Искренние, преданные профессии, но не имеющие права голоса сегодня. Они подчиняются решению режиссера. А режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа. И никуда от этого не деться».