Мария Аронова заступилась за Ольгу Бузову в скандале с МХАТ: «ее подставили»
После спектакля, многие упрекали Ольгу Бузову в отсутствии актерского таланта. Но Мария Аронова, убеждена, что в негативных отзывах, виноваты сами постановщики: «Можно и непрофессионала поставить на сцене так, что он заблестит. Но если человек, пусть и с именем, но не имеющий к театральной профессии никакого отношения, делает то, что может делать любой статист, я тогда не очень понимаю, для чего», — поделилась своими мыслями актриса в интервью для Sobesednik.
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Фото: Velengurin Vladimir/Global Look Press
«Я с Олей я лично не знакома, но мне кажется, что ее подставили. Я бы восприняла это так», — рассудила Мария.
Актриса посмотрела на ситуацию с нескольких сторон: «Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр. Оскорбляет ли это артистов, которые выходят с ней на сцену? Не знаю. Наверное, сначала нужно понять, достойный ли Оля партнер. И если это было здорово, то почему это всех так оскорбило, не могу понять. А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: "О'кей, ребята. Режиссер имеет право налево, но я в этом участвовать не буду"».
Но также отметила, что актеры, служащие в театре не всегда имеют полномочия отказаться от роли, предложенной режиссером: «Потому что большая часть артистов в театре – это солдаты. Искренние, преданные профессии, но не имеющие права голоса сегодня. Они подчиняются решению режиссера. А режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа. И никуда от этого не деться».
Фото и видео: Global Press Look, Rambler, StarFace
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