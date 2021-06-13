После дебюта Ольги Бузовой режиссер Антон Адасинский прекратил сотрудничество с МХАТ
11 июня состоялась громкая премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором приняла участие ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова. Многие критики и представители актерской профессии были в недоумении от выбора актрисы на роль певицы кабаре Бэлла Шанталь, которая досталась Бузовой.
Адасинский имеет отношение к МХАТу по детскому спектаклю «Золото», который он ставил в театре имени Горького. Но в день премьеры «Чудесного грузина», режиссер решил, что больше «Золота» в московском театре не будет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86/Instagram
Ольга произвела фурор своим участием в постановке.
Режиссер направил письмо, адресованное МХАТу, где объяснил свою позицию. «Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи, – в сердцах написал Адасинский. – Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная «МХАТовская» публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», – говорится в письме режиссера.
Участие непрофессиональной актрисы, а инстаграм-дивы и ведущей с 23 миллионами подписчиков в Instagram вызвало много критики и обсуждений. «Мы живем в сфере массовой культуры, сейчас у нас другие сочетания и художественные решения. Для художественного решения, которое предложено в этом спектакле, она вполне на своем месте», – отметил киновед Кирилл Разлогов.
Музыкальный критик Артур Гаспарян наоборот, был возмущен увидев Бузову на сцене. «Это большое счастье, что Валерия и Лолита Милявская отказались участвовать в этом спектакле, потому что большего позора я не видел даже на Премии Муз-ТВ», – высказался Гаспарян.
Никита Джигурда решил, что руководитель театра Эдуард Бояков сделал правильный выбор ведь, возможно, поклонники Ольги побывают в театре впервые в жизни. «Я двумя руками за то, чтобы она участвовала в спектакле МХАТа. На мой взгляд, руководство МХАТа сделало правильный выбор. Казалось бы, это соединение несоединимого, но это привлечет внимание к театру. И огромное количество поклонников Оленьки придут в театр, может быть, впервые в жизни», – сказал актер.
Фото и видео: @anton_adasinskiy/Instagram, @buzova86/Instagram, Global Look Press
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