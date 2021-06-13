После дебюта Ольги Бузовой режиссер Антон Адасинский прекратил сотрудничество с МХАТ

Режиссер направил письмо, адресованное МХАТу, где объяснил свою позицию. «Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи, – в сердцах написал Адасинский. – Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная «МХАТовская» публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», – говорится в письме режиссера.

Участие непрофессиональной актрисы, а инстаграм-дивы и ведущей с 23 миллионами подписчиков в Instagram вызвало много критики и обсуждений. «Мы живем в сфере массовой культуры, сейчас у нас другие сочетания и художественные решения. Для художественного решения, которое предложено в этом спектакле, она вполне на своем месте», – отметил киновед Кирилл Разлогов.

Музыкальный критик Артур Гаспарян наоборот, был возмущен увидев Бузову на сцене. «Это большое счастье, что Валерия и Лолита Милявская отказались участвовать в этом спектакле, потому что большего позора я не видел даже на Премии Муз-ТВ», – высказался Гаспарян.

Никита Джигурда решил, что руководитель театра Эдуард Бояков сделал правильный выбор ведь, возможно, поклонники Ольги побывают в театре впервые в жизни. «Я двумя руками за то, чтобы она участвовала в спектакле МХАТа. На мой взгляд, руководство МХАТа сделало правильный выбор. Казалось бы, это соединение несоединимого, но это привлечет внимание к театру. И огромное количество поклонников Оленьки придут в театр, может быть, впервые в жизни», – сказал актер.