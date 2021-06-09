Ольга Бузова: «Меня осуждают певицы, которых забыли, и актеры, не игравшие в театре»

«У меня вот назрел вопрос: почему всех так бомбит от новости про МХАТ? Причем высказываются те, кто ни разу не ходил на мои спектакли. Необычно наблюдать за всеми этими спорами... Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили в театре! Вы позволяете себе меня оскорблять! Публично! Может, закончите уже строчить посты и комментарии, а просто пойдете и начнете работать!».

Бузова также напомнила, что театральный опыт у нее все-таки есть — впервые она вышла на сцену в 2010 году.

«Вы наверняка помните всем известный спектакль "Мужчина нарасхват", в котором я играю с 2017 года», — напоминает Бузова.