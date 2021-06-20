«Она не хотела жить»: PR-директор рассказал правду об Ольге Бузовой

Богославский (настоящая фамилия Антона Бо) признался, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году, с Ольгой необходимо было постоянно находится рядом. «Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть», — передает слова Антона издание StarHit. В тот период, Ольга отказывалась пить и есть, говорила, что не хочет жить. Без поддержки родных она просто не могла.

«Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном», — добавляет PR-директор. Выйти из кризиса, Ольге помогла работа и поддержка родных. Именно бракоразводный процесс считают отправной точкой певческой карьеры Ольги Бузовой.