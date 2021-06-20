«Она не хотела жить»: PR-директор рассказал правду об Ольге Бузовой
Биографичная книга Антона Бо «БОльше чем пиар. Как создать звезду», была написана им не для того, чтобы заработать на имени Ольги, а наоборот — рассказать читателям о том, какой она отзывчивый и открытый человек: «Ее главным качеством является то, что она настоящая. Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Но чувствительность и эмоциональность Ольги не всегда идет ей на пользу — во время тяжелых периодов в жизни, таких, как развод, она переживает все эмоции в несколько раз труднее.
Богославский (настоящая фамилия Антона Бо) признался, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году, с Ольгой необходимо было постоянно находится рядом. «Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть», — передает слова Антона издание StarHit. В тот период, Ольга отказывалась пить и есть, говорила, что не хочет жить. Без поддержки родных она просто не могла.
«Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном», — добавляет PR-директор. Выйти из кризиса, Ольге помогла работа и поддержка родных. Именно бракоразводный процесс считают отправной точкой певческой карьеры Ольги Бузовой.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Dmitry Golubovich, Pravda Komsomolskaya
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