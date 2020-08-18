54-летняя Марина Зудина и ее взрослые стильные дети посетили посвященную Олегу Табакову выставку
На днях в Москве состоялась церемония открытия выставки, посвященной 85-летию со дня рождения актера и режиссера Олега Табакова. Почетными гостями мероприятия стали его вдова и дети.
«Семья) такое не совсем обычное фото @cvetkova_ekaterina с Открытия выставки на Чистопрудном бульваре, посвященной 85-летию Олега Табакова 17 августа 2020», - написала Марина Зудина под новой фотографией в блоге.
25-летний Павел и 14-летняя Мария выглядели особенно стильно. Сын режиссера сделал необычную прическу и надел стильную джинсовку, а дочь выбрала элегантную классику.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress
В браке с Олегом Табаковым Марина Зудина прожила 23 года. Супруг актрисы ушел из жизни 12 марта 2018 года. Его в присутствии родных и близких отключили от аппарата жизнеобеспечения после сердечного приступа. Долгое время вдова находила спасение в работе — снималась в сериале — и общении с детьми.
Фото и видео: Instagram/@marinazudina_official, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!