54-летняя Марина Зудина и ее взрослые стильные дети посетили посвященную Олегу Табакову выставку

На днях в Москве состоялась церемония открытия выставки, посвященной 85-летию со дня рождения актера и режиссера Олега Табакова. Почетными гостями мероприятия стали его вдова и дети.

«Семья) такое не совсем обычное фото @cvetkova_ekaterina с Открытия выставки на Чистопрудном бульваре, посвященной 85-летию Олега Табакова 17 августа 2020», - написала Марина Зудина под новой фотографией в блоге.